Leonel Fernández cumple hoy 70 años

El candidato presidencial del partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, cumple este martes sus 70 años, sumergido en su proceso de campaña presidencial.

Fernández nació en Santo Domingo en el 1953 y ostentó la presidencia de la República Dominicana en tres ocasiones para los periodos 1996-2000; 2004-2008 y 2008-2012.

Las siete décadas del exmandatario lo encuentran envuelto en los trabajos de cara a las elecciones municipales de febrero del 2024, en la cual el presidente de la Fuerza del Pueblo asegura lograrán la mayor cantidad de alcaldías.

Tradicionalmente el mandatario recibe las felicitaciones de parte de sus seguidores y amigos en la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), pero hasta el momento no se ha informado si se realizará este año.

Fernández ha sido distinguido con el título de Doctor Honoris Causa: La Sorbona; en 1999; Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) y Universidad de Seton Hall, New Jersey, en 2000; Universidad Estatal de Santiago de Chile, en 2002; Lehman College, en 2002; Stevens Institute of Technology, New Jersey, en 2004.

Asimismo, en 2005, por la Nova Southeastern University, de La Florida; Universidad de Massachusetts y la Universidad Estatal de Panamá; Universidad Cultural de China, en Taiwán, y la Universidad de Hankuk, Corea del Sur, en 2006.

Fernández estuvo casado con la exvicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, con quien procreó a Yolanda América María Fernández Cedeño y, con Rocío Domínguez, con tuvo a sus primeros hijos: Nicole y de Omar Fernández Domínguez.

El exmandatario fue actor importante del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y en octubre del 2019 abandonó esa organización y formo el partido Fuerza del Pueblo, anteriormente Partido de los Trabajadores Dominicanos.