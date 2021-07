$!23 partidos piden a JCE acatar sentencia TSA establece redistribución económica

Agregó que la JCE debe acogerse al nivel más alto de votación obtenido por los partidos políticos en cualquiera de las elecciones: presidencial, congresual o municipal.

Para Manuel Crespo, representante de la Fuerza del Pueblo, de la JCE no acatar en el día de mañana la sentencia 02-21 del TSA estaría desacatando una decisión judicial.

También explicó que el acto de alguacil y emplazamiento que hizo el PLD a la JCE para que no emita la resolución del TSA no tiene validez porque no es un recurso.

Con la sentencia emitida por el Tribunal Superior Administrativo (TSA), donde anula la resolución de la Junta Central Electoral (JCE), que establece como únicos partidos mayoritarios al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y el Partido Revolucionario Moderno (PRM), ese organismo deberá emitir una nueva resolución donde los mayoritarios aumentan posiblemente a cuatro.

El Recurso Contencioso Administrativo que fue interpuesto por el partido Fuerza del Pueblo, y que fue acogido por el TSA, ordena a la JCE a abocarse directamente a lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley núm. 33/18 sobre partidos políticos.

Recientemente, la JCE se comprometió a respetar la decisión del TSA, que falló a favor del partido Fuerza del Pueblo, reconociendo que esa coalición política es mayoritaria.

Janet Camilo dijo esperar que la JCE acate la decisión del TSA y que emitan una nueva resolución, adhiriendo a lo que determinó esa sentencia que beneficia 23 partidos políticos.

Entre los representantes de los partidos estuvo presente Vinicio Castillo, de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), Pedro Corporán del Partido de Unidad Nacional (PUN), Janet Camilo, por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Manuel Crespo, por la Fuerza del Pueblo, entre otros.

La JCE se reunirá este jueves a las 10:00 de la mañana para tratar diversos temas de agenda, en el que se prevé será abordada la sentencia evacuada por el TSA que anula la sentencia 02-21 que establece el orden de los partidos políticos.