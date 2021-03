$!Dirigentes de partidos opositores están en desacuerdo con la compra de armas ilegales

El anuncio del presidente Luis Abinader de comprar las armas de fuego que poseen los civiles de forma ilegal para su posterior destrucción, no ha sido bien recibida por algunas personalidades del ámbito político, quienes indican que no se debe premiar a los infractores de la ley, pagándoles para que las entreguen, y lo que sería peor, consideran, es que estos reciban una remuneración económica.

Uno de los que expresó su oposición al tema, fue el senador por La Vega, Ramón Rogelio Genao, quien manifestó estar en desacuerdo con lo anunciado por el presidente. Aseguró que más bien estas armas deben de ser incautadas a las personas que las posean de manera ilegal.

“Nosotros no estamos de acuerdo con eso, de ninguna manera, con la compra no. Puede ser un intercambio, pero yo creo que la compra no se corresponde”, indicó el legislador.

Agregó que en la República Dominicana existen más armas ilegales que legales, por lo cual considera que debe ser establecido un protocolo más riguroso en cuanto a la evaluación psicológica de quienes poseen licencias para portarlas de manera legal.

Al presentar el Plan de Seguridad Ciudadana, Abinader señaló que el intercambio de las armas incluirá cupones canjeables en el sistema comercial para sus propietarios, y estímulos para policías, militares, funcionarios aduanales y para personas que colaboren en la identificación de un arma ilegal.

El exministro de Interior y Policía, José Ramón ‘Monchy’ Fadul, señaló que, en vez de comprar las armas, el procedimiento a seguir sería decomisarlas porque nadie debería tener armas de fuego que estén al margen de la ley.

“El que tiene un arma ilegal esta cometiendo una infracción a la ley y, por lo tanto, no está bajo los mandatos de la legales, por lo que debe ser sometido ante los tribunales correspondientes”, dijo Fadul.

El también miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), explicó que las armas ilegales siempre serán ilegales, y las personas que estén en ese tipo de situación deben ser sometidas a la legalidad.