$!El ministro de Defensa garantiza seguridad en comicios municipales

El ministro de Defensa, teniente general Rubén Paulino Sem, informó que la Policía Militar Electoral ejercerá su autoridad, pero con prudencia y respeto al ciudadano para garantizar la seguridad de los colegios electorales en las elecciones del 16 de este mes.

“Nosotros tenemos la autoridad competente para prestarle seguridad a todos y cada uno de los colegios electorales”, dijo el oficial al salir del acto en el que se elevó a catedral la iglesia Santa Bárbara.

Al preguntarle si se publicará algún memorándum recordando a los militares que no deben participar en actividades partidarias, Paulino Sem dijo: “La ley orgánica que rige a los cuerpos armados y la Constitución es clara en que los militares y policías no somos deliberantes y no podemos participar en ninguna actividad política”.

Sobre las medidas tomadas por las autoridades para evitar que al país entren personas afectadas con el coronavirus, sostuvo que se está trabajando con el Ministerio de Salud Pública en todos los puertos de entrada y salida del país.