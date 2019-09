$!JCE aclara votantes no podrán usar el celular en las elecciones primarias

“Los celulares no se utilizan entre los votantes, evidentemente que no, pero llega un momento en que el celular es un instrumento de comunicación y nosotros no podemos dejar las mesas desvalidas sin que comunique a la Junta Central Electoral cualquier incidencia que esté pasando ahí”, fueron las palabras del presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Julio César Castaños Guzmán, al ser preguntado sobre el uso de esos dispositivos móviles en las venideras elecciones primarias del 6 de octubre.

Agregó que hace años que los electores no pasan a la cabina de votación con su celular, siendo esta la garantía de que el votante no transmita lo que esté ocurriendo en ese momento del sufragio.