$!Luis Abinader y la reelección

El presidente Luis Abinader aseguró que en los 101 días que lleva su Gobierno no ha pensado en una repostulación que haga posible su reelección sin antes cumplir sus promesas al pueblo dominicano para los próximos cuatro años.

Sostuvo que todo el período que lleva en el Palacio Nacional solo se ha concentrado en hacer realidad su programa de Gobierno y que los ciudadanos de este país decidirán después sobre su futuro político.

“Normalmente aquí vienen hacer los presidentes una hipocresía de decir yo no estoy pensando en eso, no lo voy hacer, la Constitución permite cuatro años más, pero yo les digo sinceramente a ustedes, yo no he pensado un solo día en estos 101 días en reelección”, afirmó el mandatario.

En una entrevista con ejecutivos y periodistas del Grupo Corripio, Abinader anunció, además, que en los próximos días dará a conocer al país las medidas con las que esta gestión procura blindar la Constitución de la República para “no más modificaciones” cuando se pretenda hacerle cambios a la carta magna para posibilitar la extensión o disminuir un período gubernamental.

“Y si decidimos ya que se va a quedar la fórmula de un sola reelección consecutiva, pues blindarla y hacer una modificación a la Constitución que sea la modificación para no más modificaciones y ahí incluir también lo del Ministerio Público independiente y muchas otras cosas para institucionalizar este país”, adelantó el presidente.