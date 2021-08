$!Raquel Arbaje dice le preocupa que se apruebe Código Penal sin ser debatido en el Senado

Para Taveras Guzmán, quien votó en contra del informe favorable aprobado por la comisión, ésta no cumplió con el propósito para el que fue creada. Por el contrario, afirmó que la comisión lo que hizo fue que “simuló, no estudió, no discutió” la pieza, lo cual tildó de “grave”.

Dijo también que se incurrió en una ilegalidad al aprobarse de forma virtual.

Los miembros de la comisión

La comisión creada en el Senado para estudiar el proyecto de ley está compuesta por nueve senadores, que son Ramón Rogelio Genao (La Vega); Franklin Romero (Duarte); Iván Lorenzo (Elías Piña); Dionis Sánchez (Pedernales) Virgilio Cedano (La Altagracia); Pedro Catrain (Samaná); Santiago Zorrilla (El Seibo), presidente de la comisión; Faride Raful (Distrito Nacional), y Antonio Taveras Guzmán (Santo Domingo) estos dos últimos votaron en contra del informe favorable, el cual cuestionaron fuertemente.