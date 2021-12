La gastroenteróloga Lucía Bayona advirtió que durante las celebraciones navideñas se puede comer y beber todo tipo de alimentos, siempre y cuando sea en pequeñas cantidades y buscando el balance porque al final “no se trata de hacer una dieta en específico sino llevar un estilo de vida saludable”.

La especialista explicó que las dietas drásticas no son sostenibles en el tiempo y recalcó que su misión como gastroenteróloga es orientar a los pacientes y tratar de promover un mejor estilo de vida.

“El organismo no está diseñado para ser vegetariano, nuestra dentadura está diseñada para rasgar y trocear, por eso somos omnívoros”, dijo Bayona refiriéndose a que se pueden consumir sin remordimientos porciones de carbohidratos, proteínas y grasas, siempre y cuando sean cantidades pequeñas.

“En la vida uno no puede decir no comas nunca de esto, no hagas esto. Usted puede hacerlo, pero con moderación. ¿Le gusta el dulce? Coma, pero con moderación. Se puede comer de todo, no se limiten, pero un chin, como si fuera una degustación”, advirtió claramente la doctora que realiza su ejercicio profesional en el Hospital General de la Plaza de la Salud.

Con respecto al consumo de alcohol, muy común en las festividades de fin de año, la doctora comentó que al igual que con los alimentos, es posible tomarse una copita con moderación.

Advirtió que hay que tener especial cuidado con el páncreas porque el consumo de alcohol “fácilmente ocasiona una pancreatitis”. De igual manera, hizo un llamado a las mujeres a que hagan un consumo responsable ya que, a nivel metabólico, el cuerpo femenino no produce “todas las enzimas para asimilar adecuadamente el alcohol”.

La galena participó en el conversatorio “No es solo gastritis, podría ser algo más serio”, donde disertó sobre las señales de alerta al padecimiento de la enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE).

Al respecto dijo que los seres humanos en algún momento de la vida experimentan esta sensación de ardor, de quemazón entre el pecho y el estómago. El problema es cuando se presenta más de una vez y afecta la rutina diaria, convirtiéndose en enfermedad.

La detección temprana del ERGE ayuda a evitar otras patologías como obstrucción del esófago, cáncer de esófago y el esófago de Barret.

Bayona afirmó que los antiácidos son efectivos solo en episodios aislados de reflujo y en el caso de los inhibidores de bombas de protones u omeprazoles, “se pueden utilizar por tiempo ilimitado pero hay que saberlos usar, con precisión, una vez al día. La ventaja es que van a tener un efecto prolongado entre 24 a 72 horas”.