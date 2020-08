$!Ministro de Salud Pública desconoce 90 nuevos casos en Nagua porque no han sido reportados al Sinave

El ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, aseguró este lunes que no ha recibido informes sobre los 90 nuevos casos de COVID-19 en el municipio de Nagua.

Sánchez Cárdenas dijo que en el Sistema de Vigilancia Epidemiológica (Sinave) no hay informes sobre las presuntas pruebas de PCR que se realizaron en el hospital Antonio Yapor Heded de la localidad ubicada en la provincia María Trinidad Sánchez.

“No se han reportado al Sinave esos datos que andan circulando en las redes sociales”, puntualizó.

Pese a esto aclaró que hay un aumento en la positividad por el virus en la provincia María Trinidad Sánchez, que acumuló un total de 735 infectados, de los cuales siete son casos nuevos.

Sin embargo, reiteró que los datos de las 90 pruebas positivas en Nagua no son una información oficial.

Manifestó que Salud Pública investigará cuál fue la entidad que realizó las pruebas y por qué los supuestos resultados no han sido reportados al Sinave.

Destacó que la entidad que preside solo se acoge a informaciones oficiales.

"En el Sinave eso no está ese contenido; por tanto (solo) nos acogemos a las informaciones oficiales que tenemos nosotros", puntualizó.

En tanto, a la confirmación de los referidos positivos por parte del titular del Servicio Nacional de Salud (SNS), Chanel Rosa Chupany, el ministro reprochó la información indicando que esta no se puede avalar.

“Si un hospital no hace el informe, la información no se puede avalar... La ley y los reglamentos mandan suplir la información al Sinave. No hay ni pueden existir dos mecanismos paralelos de información pública porque sencillamente es una violación ”, concluyó.