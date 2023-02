Hallan en pozos sépticos cuerpos de una pareja; presumen son los esposos de La Guáyiga

Dos cadáveres fueron encontrados la tarde de este lunes enterrados en dos pozos sépticos con características similares a la de la pareja de esposos desaparecida hace dos semanas en el distrito municipal La Guáyiga, municipio Pedro Brand, provincia Santo Domingo.

Los cuerpos estaban en estado de descomposición y fueron hallados en el barrio La Unión, del municipio Los Alcarrizos. Estaban dentro de los pozos sépticos de dos casuchas en unos terrenos detrás del Hospital Vinicio Calventi y cerca de la escuela Narciso González.

Una fuente vinculada a la investigación dijo a Diario Libre que las posibilidades de que sean Luis Miguel Jáquez Rodríguez y Elizabeth Almarante son de un 100 %, debido a que el GPS del vehículo hallado por la Policía, en el cual fueron transportados cuando abandonaron su casa hace dos semanas, señala que estuvo por mucho tiempo en ese lugar.

Debido a ello, los miembros de la Policía Nacional procedieron a peinar la zona en busca de los esposos desaparecidos.

La fuente señaló que la búsqueda fue ardua y que los cadáveres, además de estar en los pozos sépticos, fueron cubiertos con cemento, por lo que los agentes tuvieron que romperlo.

Lo que dice la Policía

Al ser consultado por Diario Libre, Diego Pesqueira, vocero de la uniformada, confirmó el hallazgo de los cuerpos de una pareja, pero aclaró que no se podía precisar que se tratara de Luis Miguel Jáquez Rodríguez, de 32 años, y Elizabeth Almarante, de 24 años, debido a que hay que hacerles una experticia por médicos legistas o que sean identificados por sus parientes.

"No podemos confirmar que se trate de la pareja desaparecida hasta no tener los resultados de la experticia que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses hará. No podemos ofrecer más detalles, debido a que la investigación está en proceso", adujo Pesqueira.

De acuerdo a familiares de Jáquez Rodríguez, éste se dedica a ser prestamista. Cuando la pareja desapareció en la casa quedaron solos dos menores de edad hijos del hombre. Los vecinos fue que los llevaron con la madre del comerciante al escucharlos llorar en la mañana.