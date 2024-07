Familiares denuncian agentes del Dicrim mataron a un joven por "error" en Haina

Por una supuesta confusión de los agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), la noche del lunes cayó abatido Osvaldo Javier Ramos Germán, de 23 años, mientras se encontraba sentado junto a otros jóvenes frente a una iglesia del barrio Las Colinas, en el municipio Haina, provincia San Cristóbal.

Según sus familiares, Ramos Germán estaba en el lugar cuando dos presuntos delincuentes del barrio llegaron a saludarlo, sin percatarse de que estaban siendo perseguidos. En ese momento, los agentes se presentaron y, sin mediar palabra, empezaron a disparar, alcanzando al joven con dos balas.

Ruddyn Pérez, primo del fallecido y quien presenció el hecho de sangre, indicó que estaba sentado junto a su pariente y que los policías llevaban rato merodeando la zona.

Dijo que minutos después, cuando los supuestos delincuentes llegaron al lugar, los agentes empezaron a disparar y los impactos alcanzaron "a una persona inocente". Solo Osvaldo recibió impactos de bala.

Pérez se quejó del "abuso" cometido por las autoridades y aseguró que la tragedia pudo ser peor, ya que en la zona siempre hay niños jugando. Consideró que, si el operativo tenía la intención de dar persecución a delincuentes, lo correcto era detenerlos y tratar de apresarlos por la vía legal, no ejecutando a nadie.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/10/whatsapp-image-2024-07-10-at-12.48.58-pm.jpeg Osvaldo Javier Ramos Germán (occiso).

Los parientes y allegados de la víctima aseguran que los operativos de los agentes en la zona son abusivos y que no respetan los protocolos establecidos para este tipo de intervenciones.

"Los primeros delincuentes aquí son los policías, porque no están haciendo su trabajo bien, no lo hacen bien, no sirven y estamos hartos de eso", expresó consternado Ruddyn.

Los familiares de Osvaldo Javier advirtieron que, si no se realiza una investigación a fondo sobre este caso, se lanzarán a la carretera del municipio y paralizarán el tránsito hasta obtener una respuesta.

"Queremos que se haga justicia porque esto no se va a quedar así. Este no es el primer caso, hace casi un año la policía mató a uno aquí en Barsequillo (San Cristóbal) a balazos por nada", dijo Pérez.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/10/whatsapp-image-2024-07-10-at-12.43.24-pm--1.jpeg Ruddyn Pérez, primo del occiso. (DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO)

"Su madre se murió en vida con esto"

Juana Pérez, tía del fallecido, expresó que la madre del joven "murió en vida" al recibir la noticia, ya que su hijo lo era todo para ella, y ninguna madre está preparada para enterrar a su hijo.

Juana asegura que su sobrino era un joven ejemplar, trabajador y honesto, que no merecía morir de esa manera. Dijo que Osvaldo Javier se dedicaba a realizar trabajos de herrería y que la mayoría de las ventanas de vidrio, puertas y piezas de hierro del barrio fueron realizadas por él.

"Era muy buscado en el barrio por los trabajos que realizaba, destacándose por su buena terminación y seriedad. Era un muchacho ejemplar en todos los aspectos", manifestó.

Comentó que el joven soñaba con construirle una casa a su madre y cada peso que conseguía lo destinaba a comprar varillas, con la intención de poco a poco terminarla.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/10/whatsapp-image-2024-07-10-at-12.43.24-pm.jpeg Allegados dan el pesame a la esposa del occiso. (DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/10/whatsapp-image-2024-07-10-at-12.43.23-pm.jpeg Familiares y allegados esperan el cuerpo de Osvaldo Javier a las afueras de la casa de su madre. (DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO )

En medio de llanto, su abuela, Cristina María Soriano, destacó el comportamiento de su nieto frente a su madre, asegurando que nunca tuvo problemas con él, porque siempre fue obediente.

La familia espera que se haga justicia y que los agentes paguen por lo que consideran un crimen imperdonable.

El cuerpo de Osvaldo Javier permanece en la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif). Se espera que sea sepultado este miércoles en la tarde en el cementerio municipal de Haina.