Hallan hombre muerto con herida en la cabeza en un batey de San Pedro de Macorís

Un hombre fue encontrado muerto con una herida en la cabeza, en un hecho ocurrido este martes en la entrada del batey Angelina, en San Pedro de Macorís.

Hasta el momento, no se ha divulgado la identidad del fallecido.

El hallazgo lo hicieron transeúntes que circulaban por la zona y que, al ver el cuerpo en el lugar, alertaron de inmediato a las autoridades.

Acciones de las autoridades

La zona fue asegurada por las autoridades, mientras el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) efectuaba el levantamiento del cadáver y examinaba una lesión tipo cortada en la cabeza, la cual podría estar vinculada a la causa de la muerte.

Al lugar se presentaron agentes de la Policía Nacional y miembros del Ministerio Público, los cuales iniciaron el proceso de investigación.