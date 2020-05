$!Joven mató a otro en pelea callejera de boxeo pidió perdón y solicitó ir al sepelio de su amigo

El joven que propinó el golpe que desencadenó la muerte de Julio César Palmero durante una pelea callejera de boxeo en Hato Mayor, pidió este viernes perdón a la familia de la víctima y solicitó que le permitieran ir al sepelio porque era uno de sus mejores amigos.

Su petición de ir al sepelio no fue concedida por las autoridades, por asuntos de protección.

El joven, que es menor de edad, al ser entregado por sus familiares este viernes, se mostró arrepentido por el hecho en que está envuelto.

“Yo le pido a la familia que me perdonen y que me dejen ir a su entierro, me pueden llevar esposado, con policías, no importa, yo lo que quiero es verlo”, expresó al ser entregado a las autoridades por su madre y el Comité Dominicano de los Derechos Humanos de Hato Mayor.

Aclaró que no acostumbraban a pelear, y que tan pronto lo vio caer al pavimento fue a socorrerlo de una vez.

Agregó que él no quería pelear pero que el ocioso, Julio César Palmero insistió tanto hasta que finalmente decidió ponerse los guantes, “para pasar lo peor”.