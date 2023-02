Wembanyama: "Quiero estar con Francia en la Copa del Mundo el próximo verano"

El jugador francés Víctor Wembanyama confirmó que su deseo es "estar con la selección en la Copa del Mundo el próximo verano" pese a las posibles incompatibilidades que puedan surgir con sus compromisos si es elegido número uno del 'draft' de la NBA, puesto en el que muchos le sitúan.

"No quiero perderme la Copa del Mundo FIBA con mi selección. Estaré allí. Es muy importante para mí defender a mi país", indicó Wembanyama desde la concentración del combinado francés, con el que prepara las 'Ventanas FIBA'.

En la misma línea se pronunció Andrew Albicy, capitán y jugador del Gran Canaria: "Me siento bien mentalmente por tomar un descanso del trabajo de clubes, ver cosas diferentes, aunque me va muy bien con mi club. Esta llamada me da energía. Cambiar el ambiente y venir con la selección me da un plus. Todo es muy positivo para mí".