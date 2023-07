Las tres superestrellas que vencieron a Michael Jordan la mayoría de las veces que se encontraron

Michael Jordan es considerado el mejor jugador de todos los tiempos, a pesar del descontento de los fanáticos de LeBron James. Después del documental "The Last Dance", el mito de Jordan como una figura perfecta del baloncesto se ha arraigado en la mente de los más jóvenes y se ha fortalecido en la de los más viejos. Para muchos, Jordan y los Bulls eran imbatibles.

Y tienen algo de razón. En las Finales, Jordan nunca perdió e incluso nunca tuvo que jugar un séptimo y decisivo partido. En su mejor momento, Jordan fue, con mucho, el mejor jugador de su generación, pero esto no significa que no haya tenido rivales que lo hicieron sufrir en la mayoría de las ocasiones en que se enfrentaron y que además tuvieron un récord positivo en su contra.

https://resources.diariolibre.com/images/documents/10157/0/image_content_8182609_20170428142619.jpg Larry Bird. (AP) https://resources.diariolibre.com/images/documents/10157/0/image_content_8182609_20170428142619.jpg https://resources.diariolibre.com/images/documents/10157/0/image_content_8182609_20170428142619.jpg https://resources.diariolibre.com/images/documents/10157/0/image_content_8182609_20170428142619.jpg https://resources.diariolibre.com/images/documents/10157/0/image_content_8182609_20170428142619.jpg

Larry Bird y los Celtics

A lo largo de su carrera, Larry Bird y los Celtics de Boston se enfrentaron a Michael Jordan en un total de 28 partidos de temporada regular y en seis encuentros de postemporada.

En estos enfrentamientos, Bird venció a Jordan en 17 ocasiones en temporada regular, mientras que Jordan y los Bulls lo vencieron en 11 ocasiones. En estos partidos de temporada regular, Jordan promedió 33.4 puntos, 5.8 asistencias y 6.1 rebotes. Larry Bird tuvo una actuación propia de una superestrella, con promedios de 26.9 puntos, 6.4 asistencias y 8.6 rebotes.

El récord de Larry Bird contra Jordan en postemporada fue aún mejor, ya que lo venció en los seis encuentros que disputaron. Todos. Incluido el partido en el que Michael Jordan anotó 63 puntos, tras el cual Larry Bird dijo: "Creo que es Dios disfrazado de Michael Jordan".

https://resources.diariolibre.com/images/binrepository/deportes-015_13967204_20200524171224.jpg Isiah Thomas enfrenta a Michael Jordan. (ARCHIVO.) https://resources.diariolibre.com/images/binrepository/deportes-015_13967204_20200524171224.jpg

Isiah Thomas y los Pistons de Detroit

Quienes vieron el documental "The Last Dance" saben que si había un equipo al que Jordan odiaba, eran los Detroit Pistons, y no solo porque fueran sucios, sino porque frecuentemente los derrotaban.

El récord de Isiah Thomas contra Michael Jordan fue de 24 victorias y 19 derrotas en temporada regular, y 12 victorias y 10 derrotas en postemporada.

En sus enfrentamientos individuales, Michael Jordan promedió 31.6 puntos, 5.5 asistencias y 6.2 rebotes. Thomas, por otro lado, tuvo promedios de 21.0 puntos, 9.3 asistencias y 3.8 rebotes.

https://resources.diariolibre.com/images/binrepository/deportes-006_13704570_20200420102304.jpg Olajuwon impide que Michael Jordan llegue al aro. (ARCHIVO.) https://resources.diariolibre.com/images/binrepository/deportes-006_13704570_20200420102304.jpg https://resources.diariolibre.com/images/binrepository/deportes-006_13704570_20200420102304.jpg

Hakeem Olajuwon y los Houston Rockets (y Raptors)

Muchos creen que si Michael Jordan no se hubiera retirado, tal vez los Rockets no habrían ganado los campeonatos de las temporadas 1994 y 1995. Otros piensan que si Jordan se hubiera enfrentado a Hakeem Olajuwon en las Finales de la NBA, no habría quedado invicto a ese nivel.

Jordan (Este) y Olajuwon (Oeste) estaban en conferencias distintas, por lo que nunca se enfrentaron en postemporada. Sin embargo, en temporada regular, el equipo de Olajuwon tuvo un récord positivo contra el de Jordan.

En 23 enfrentamientos, Olajuwon ganó 13 y Jordan 10. En esos partidos, el centro promedió 21.9 puntos, 11.2 rebotes y 2.3 asistencias, mientras que Jordan tuvo 30.8 puntos, 5.6 rebotes y 5.4 asistencias.

En la etapa final de sus carreras, Jordan y Olajuwon se enfrentaron dos veces, con el número 23 en los Wizards y el número 34 con los Toronto Raptors, terminando igualados con una victoria para cada uno.