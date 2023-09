Néstor García tras la derrota: "Asumo la responsabildad, ya estoy en modo Serbia"

Néstor "Che" García quiso pasar la página tan pronto concluyó el partido del viernes donde el quinteto dominicano perdió de Puerto Rico, en la segunda fase de la Copa del Mundo, en Filipinas.

"Es muy fácil hablar desde afuera viendo el "scout" porque este es un juego para cometer errores. Pero sé que mis jugadores dan lo máximo y yo soy el que tiene que conducir desde afuera. Ya está. Ya estoy en modo Serbia", dijo García.

A la vez, el técnico argentino del conjunto quisqueyano quiso absorber la responsabilidad del revés y así quitar presión a los jugadores.

"Sentí que pude haber hecho cosas que no hice. Me hago cargo (del revés) porque mi equipo se ha hecho cargo de mí cuando yo tuve que ganar. Entonces, ahora me hago cargo de todo esto totalmente", expresó García en conferencia de prensa.

El resultado deja un cuádruple empate en el grupo, con Serbia, Italia, Puerto Rico y Dominicana con marca de 3-1. Los dos mejores del grupo avanzarán a los cuartos de final.

"Ya sabemos que Puerto Rico, Serbia, el que sea, son rivales. Nosotros no estamos con esa mentalidad de los clásicos que es para la gente, que me parece bien bonito. En la cancha hay que ganar. Hay veces que el canasto se pone como un anillo de matrimonio y otras veces como una bañera. En momentos claves para Puerto Rico, se le puso como una bañera. Eso es fuera de la rivalidad y la historia. Los protagonistas son ellos. Es un mérito para Puerto Rico porque lo luchó", agregó García.

García descartó que el equipo se haya visto afectado por las emociones de enfrentar al vecino caribeño en una rivalidad seguida por los aficionados dominicanos y boricuas.

"Nosotros respetamos a todo el mundo por igual. Comencé mi carrera en Puerto Rico. Mi padre y maestro es Julio Toro. Soy amigo de las grandes estrellas de Puerto Rico como Piculín (José Ortiz). Sabemos lo que es Puerto Rico y Puerto Rico sabe lo que es Dominicana. Pero, nosotros hemos crecido mucho porque hemos logrado muchas cosas en poco tiempo. Por eso estoy tan orgulloso de mis jugadores", comentó García, cuyo conjunto separó al jugador Gerardo Suero el jueves.