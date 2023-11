Fernando Tatis Jr., retornaría al campo corto con las Estrellas

Fernando Tatis Jr., ya se entrena para debutar con las Estrellas y, si bien acaba de barrer con los premios de más prestigio que se entrega a los defensores en las Grandes Ligas en su estreno en el jardín derecho, su padre lo vislumbra de vuelta a la parada corta.

Tatis padre, dirigente del equipo oriental, reveló el martes que su vástago mayor proyecta jugar en el cuadro interior, aunque dejó en manos del pelotero de los Padres la decisión de escoger el lugar donde salga al terreno.

"Esa es su posición, shortstop (campo corto), va a venir a jugar shortstop, ehhh... todo depende de lo que él quiera hacer, si quiere jugar right field va a jugar righ field, si quiere jugar shorstop va a jugar shortsop", dijo Tatis padre previo a los paquidermos medirse al Escogido en el estadio Quisqueya.

"Esa es su posición (torpedero), esa es la posición que yo lo hice, es la posición que realmente lo he creado, right field es algo nuevo para mí y para él también. Ya aquello (jardinero derecho) sería lo segundo, pero esa es su posición, shortstop", insistió Tatis padre.

Tatis Jr., regresó la temporada 2023 a las Grandes Ligas tras perderse todo 2022 en medio de una recuperación a una cirugía en la muñeca izquierda y cumpliendo una suspensión de 80 partidos por fallar a una prueba de dopaje.

San Diego contrató en diciembre pasado al arubense Xander Boagaerts por 11 años y US$280 millones para que juegue como el campo corto regular, lo que sacaba al quisqueyano de la posición que había desempeñado desde 2019.

En su primera experiencia fue líder en toda la MLB con 29 carreras salvadas con la defensa, lo que le valió para ganar el Bible Fielding Award en el bosque derecho, el Guante de Oro en la Liga Nacional y el Guante de Platino, un premio que reconoce al mejor defensor de cada circuito.

"Claro que sí, me sorprendió, ya que ver esa transición tan perfecta que hizo de tú jugar shorstop a irte right field. Yo jugué outfield los últimos años de mi carrera, se me hizo difícil, pero vi que para él no lo fue, para mí fue una sorpresa muy grande", dijo Tatis padre sobre su hijo.

El estratega oriental informó que, si bien no se ha fijado una fecha para el debut del Bebo (como lo apodan) este ya inició su preparación, aunque "todavía no está listo. Vamos a necesitar un poquito más de tiempo para que él se ponga listo".

Tatis Jr., fue clave para que el conjunto petromacorisano terminara en 2019 con una racha de medio siglo sin ganar un campeonato local. La última vez que jugó fue en el torneo 2020-2021 cuando disputó ocho partidos entre el final de la fase regular y el playoffs.