El palo de Juan Soto que dejó a sus compañeros asombrados; Yanquis tienen posible alineación

Aaron Judge dijo que tenía la mejor vista en la casa para el jonrón de tres carreras de 447 pies de Juan Soto el domingo por la tarde. El resto de los Yankees de Nueva York tampoco encontró un pésimo punto de vista desde el cual verlo.

"Oh Dios mío. Ese fue probablemente uno de los palos más lejanos que he visto aquí en los entrenamientos de primavera", dijo Judge. "He visto a algunos muchachos pasar por la línea sobre esa pequeña barra de allí, pero para él ir al centro-derecho con facilidad, fue bastante impresionante".

El cuarto jonrón de primavera de Soto llegó ante Patrick Halligan en la cuarta entrada de la victoria del domingo por 9-8 en la Liga de la Toronja sobre los Bravos en el George M. Steinbrenner Field, una explosión calculada para salir del bate del toletero a 112.2 mph.

La pelota se detuvo junto a la autopista Dale Mabry, donde un ciclista que pasaba la recuperó. Judge dijo que ha estado molestando a Soto por no salir corriendo de la caja de bateo, diciéndole: "Tienes que disfrutar un par de estos".

Soto siguió el consejo de Judge esta vez y saboreó su viaje por las bases.

"En el dugout, todos estaban emocionados", dijo Judged, en un artículo que publica MLB.com bajo la firma del periodista Bryan Hoch. "Solo estaban tratando de mirar la velocidad de salida, estaban tratando de ver la distancia, todo ese tipo de cosas que podemos ver. Así que fue agradable".

Como lo expresó el mánager Aaron Boone: "Así es como no acostumbraba a pegarle".

Boone continuó: "Es sorprendente cuánto espacio crea para sí mismo. Es simplemente un swing realmente especial. Es una batalla cada vez. Es divertido verlo tomar un turno al bate".

Giancarlo Stanton dijo que extrañó la explosión de Soto, mientras estaba en la jaula de bateo preparándose para su próximo turno al bate, y agregó: "Pero vi las métricas".

"Los lanzadores parecen no tener nada para él", dijo Stanton. "Tiran todo y el fregadero de la cocina, y él simplemente te mira fijamente, lo sostiene y pega un jonrón en alguna parte".

Boone dijo que, con algunos ajustes, la alineación del domingo "podría ser" un vistazo del orden de bateo que los Yankees presentarán el 28 de marzo para su partido del Día Inaugural contra los Astros en el Minute Maid Park.

Eso tendría a DJ LeMahieu, Soto y Judge en los tres primeros lugares, seguidos por Anthony Rizzo, Gleyber Torres y Stanton. Los tres últimos lugares fueron para Alex Verdugo, José Treviño y Oswaldo Cabrera; Anthony Volpe reemplazaría a Cabrera como campocorto en Houston.

"Depende de quién esté lanzando contra nosotros", dijo Boone. "Podría jugar con un 4-5-6, dependiendo de si es de izquierda o derecho. Podría hacer malabarismos con eso un poco".

Con Justin Verlander comenzando la temporada en la lista de lesionados debido a una inflamación en el hombro derecho, el zurdo Framber Valdez probablemente abrirá el Día Inaugural para Houston. Judge dijo que la alineación de los Yankees será una tarea difícil para todos los lanzadores este año.

"Cuando tienes del uno al cinco, del uno al seis, solo continúa", dijo Judge. "Eso es lo que estoy notando ahora con esta alineación, simplemente no se detiene después de la primera entrada, los primeros dos bateadores. Estoy muy entusiasmado con lo que esta ofensiva es capaz de hacer. Creo que todos están listos para ponerse en marcha".