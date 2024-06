Soto: "Me molesta hace días"; Examen muestra inflamación del antebrazo; Fuera del lineup vs Dodgers

Una resonancia magnética mostró una inflamación simple en el antebrazo izquierdo del dominicano Juan Soto, según un informe de Jon Heyman, reportero de MLB Network, el viernes por la tarde. El equipo no ha confirmado el informe de Heyman, quien agregó que Soto acudirá a un radiólogo para asegurarse.

Soto no estará en la alineación de los Yankees para el partido de inicio de serie hoy frente a los Dodgers de Los Angeles. El jardinero izquierdo Alex Verdugo estará en el habitual puesto número 2 de Soto en el orden de bateo, mientras que Aaron Judge fue movido desde el jardín central para jugar en el derecho, con Trent Grisham en la alineación, en el central.

El manager de los Yankees, Aaron Boone, dijo que no espera que Soto vaya a la lista de lesionados, pues tras los estudios no se ve ningún daño en los ligamentos, por lo que solo tomará medicación.

Juan Soto abandonó el partido ayer jueves en la sexta entrada con molestias en el antebrazo izquierdo, y según declaraciones que dio a los reporteros, la situación la experimenta hace varios días. "Desde hace una semana y media o dos que me molesta, y he estado manejándome a través de eso" dijo Soto a los reporteros al final del juego de ayer que fue victoria de los Yankees 8-5 sobre Minnesota.

"No me molesta haciendo una actividad en particular, es chistoso que no me molesta cuando tiro o cuando bateo, es más un dolor que siento cada vez que muevo mi brazo, pero no es nada relacionado cuando juego béisbol", aseguró Soto.

El jardinero dominicano explicó que junto con el equipo decidieron que lo mejor para él era no salir a jugar de nuevo, cuando el partido de ayer se reanudó luego de casi una hora de estar detenido por lluvia.

"No queríamos arriesgar nada, así que decidimos mejor que me debía detener. Es extraño, simplemente me levanté un día y empezé a sentir dolor en el antebrazo y hemos estado trabajando en ello, pero el dolor no se va"

Por último Soto aseguró que en ningún otro momento de su carrera había sentido esa molestia.

Soto está bateando .318, líder de la Liga Americana, con 17 jonrones y 53 carreras impulsadas en 64 juegos, encasillados en los que también lidera la liga. Su porcentaje de embasarse de .424 es el mejor de las Mayores.