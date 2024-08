Morel : ¨Cualquier oportunidad que me den, la voy a tomar¨

De todos los dominicanos que fueron parte de la lista de los cambios en MLB, el caso de Christopher Morel ha empezado a dar frutos de inmediato y tiene muy buena proyección.

El antesalista y jardinero oriundo de Santiago De Los Caballeros fue transferido desde los Cubs a los Rays el domingo pasado, y en su primer partido con Tampa Bay, de inmediato conectó su jonrón 19 de la temporada.

¨Les dije a ellos cualquier oportunidad que ellos me den, la voy a tomar. Si me necesitan en cualquier posición, ahí estaré listo, me preguntaron que dónde me sentía mejor y les dije donde sea que el equipo me necesite más ¨ aseguró Morel tras su primer partido.

Pero no conforme con esa presentación de credenciales, en el de juego ayer miércoles Morel en apenas su segundo partido con Tampa Bay, en la misma primera entrada, conectó un envío de su compatriota Roddery Muñoz para colectar su segundo jonrón con los Rays.

¨Nosotros sabemos que él tiene mucho poder, es divertido estar alrededor de él. El bateo está bien, pero además su presencia en el dogout, su manera de sonreir, todo eso lo habíamos escuchado antes del cambio¨ aseguró el dirigente de Tampa Bay, Kevin Cash.

La línea ofensiva de Morel, antes de dejar a los Cubs fue de .199/.302/.373, además de 18 vuelacercas, 72 hits, siete dobles y 51 remolcadas en 421 turnos, y su proyección es de 111 hits, 11 dobles, 30 jonrones y 80 remolcadas.