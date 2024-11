Abreu: "El out más difícil para mi en la LIDOM es Marcell Ozuna"

Albert Abreu debutó con los Tigres del Licey en la temporada 2018-19 y sus presentaciones han sido mayormente como abridor, rol que diferencia del de relevista, que es el que más ha ocupado tanto en Grandes Ligas como en otros circuitos que ha jugado.

Pero cuando se le consulta por lo más complicado con lo que ha tenido que lidiar aquí, de inmediato el nativo de Guayubín no tarda en señalar a un toletero dominicano de Grandes Ligas que se uniforma con los Gigantes del Cibao.

"Para mí, el out más difícil en esta pelota es Marcell Ozuna. Es el único caso de los años míos anteriores que he jugado que está por encima de saber quién es difícil y quién no, en cada equipo", dice Abreu sobre el bateador derecho que con los Bravos de Atlanta en 2024 bateó .302, dio 39 jonrones, y remitió 104 carreras al plato.

Abreu señala sobre su trabajo, con excepción de Ozuna "tengo muchos años lanzando aquí, no te voy a decir que sea fácil o difícil, yo hago mi trabajo que es hacerle out al jugador que está en el home plate", afirma el pitcher cuyo reporte dice que es muy bueno con sus lanzamientos rompientes.

Empezó a ser efectivo en 2024-25

Este año le tiró a los Toros del Este, el 31 de octubre pasado, y a pesar de recibir cinco carreras y tres hits en dos innings y un tercio, el pitcher azul dice que no se sintió incomodo al lanzarle a los romanenses.

Sin embargo el seis de noviembre, Abreu enfrentó a los Gigantes del Cibao contra los que lanzó en blanco cuatro entradas y un tercio de sólo dos hits, con dos boletos y un ponche, en su segunda apertura. b