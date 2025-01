Gustavo Núñez responde al nivel de intensidad del round robin

Los Tigres del Licey están en la cima del round robin con 5-2 y en su última victoria contra las Águilas Cibaeñas tuvieron a Gustavo Núñez como el hombre que inició el contacto para lograr la única carrera con la que se ganó el juego, que de hecho, la anotó él mismo, impulsado por su compañero Sergio Alcantara.

Núñez ha jugado en los siete partidos que han disputado los Tigres en la semifinal y batea .280 con tres dobles, uno de ellos el que fue clave en el triunfo que tiene al Licey en la cima.

El intermedista fue seleccionado en la segunda ronda del sorteo de reingreso y aunque hubiera querido estar viviendo estos momentos con su equipo inicial en la temporada, los Toros del Este, pero agradece la oportunidad que le han dado los Tigres para estar en la postemporada.

"Uno hubiera querido que fuera el escenario ideal, con tu equipo, con tu organización, pero este es el momento que Papá Dios me está dando para seguir ahora mismo, y estamos súper contentos. Yo estaba muy pendiente al draft, esperando que apareciera el chance de seguir jugando, y gracias a Dios y al Licey que me dieron la oportunidad", dijo Núñez.

El jugador de 36 años aclara que aunque en algunas ocasiones no aparecía en la alineación de los Toros, supo esperar su momento y ahora esa paciencia le ha dado beneficios en el Licey.

"Con mi equipo original no tuve ningún tipo de lesiones, no me estuvieron utilizando, pero yo estaba preparado física y mentalmente. En su momento tú sabe que uno tiene la actitud de que a uno le gusta ganar, le gusta competir, y claro uno no se siente muy contento cuando no te dan la oportunidad, pero uno lo coge calmado. Yo gracias a Dios tengo eso de que sé aguantar y hasta ahora Papá Dios me ha dado buenos resultados"

La intensidad de los playoffs

"Es especial estar en esta época, con cualquier organización, es muy bueno estar aquí en el round robin. La intensidad y el enfoque cambian mucho en el round robin, especialmente porque todo cuenta. Cada pitcheo, cada out, cada jugada, y la energía es diferente", asegura Núñez que viste el uniforme de los azules por segunda semifinal consecutiva.

Contrario a la opinión de algunos sectores que siguen el béisbol invernal, que consideran que el sorteo de reingreso desluce la competencia ya que hay jugadores "piratas" que cambian de equipo, Gustavo Núñez entiende que los peloteros que se suman a los equipos clasificados, son de gran aporte para esas organizaciones.

"Así como en su momento Junior Lake nos ayudó a ganar (con los Toros), así tenemos la oportunidad de colaborar y ayudar a ganar a otras organizaciones", sentenció el pelotero azul que fue elegido el Jugador Más Valioso de la serie final pasada, tras promediar .370 (27-10) y haber estado involucrado en nueve carreras de los Tigres, cinco por anotación y cuatro que salieron de su bate.

Una de las anécdotas que Núñez recuerda de manera muy vívida, fue un jonrón de piernas que consiguió en la serie final del año pasado contra las Estrellas Orientales.

"Duré varios días cansado, las piernas no me daban, pero sí, fue un momento especial, mi familia estaba en el estadio y súper contento por ese momento."