Andrew Pérez, el nuevo amuleto del relevo del Licey en la serie final

Hace 18 años y con apenas 10, el entonces niño Andrew Pérez, nacido en Orlando, Florida, vio por primera vez, en casa de su abuela Ana Rosa, una chaqueta de los Tigres del Licey.

Si bien su familia es oriunda de Santiago de los Caballeros, su abuela es una ferviente liceísta, y luego la vio vestir la chaqueta de Dominicana del Clásico Mundial. Esos gratos recuerdos hicieron que Andrew empezar a sentirse azul, y también dominicano.

Hoy, con 28 años, Pérez no sólo ha cumplido el sueño de jugar por el equipo de su abuela, sino que también dejó su nombre plasmado en la historia de los Tigres, al quedarse con la victoria del sexto partido más largo en las finales dominicanas.

"Fue un partido de hombres, imagínate 14 innings, todos los relevistas lanzaron, muchas entradas en blanco y un verdadero duelo. Estamos en la final y haber trabajado como lo hice para ganar el primer juego, fue algo muy grande", asegura Pérez.

El zurdo fue seleccionado por los Medias Blancas en la octava ronda del draft del 2018 y recibió un bono por US$ 150,000. Ha jugado en las ligas menores, México y Japón.

"Siempre soñé con una actuación así, desde niño he sido liceísta, y verme ahora en la final con mi equipo, es un sueño hecho realidad", dijo Pérez, al tiempo que indicó que "jugar béisbol en el sistema universitario es muy diferente. Si te ves en una situación difícil como la de entrar a lanzar con bases llenas, tratas de sacar los outs y es parte del juego. Aquí no es así. Aquí siento un compromiso más grande por todo lo que significa la pelota aquí".

El cero histórico

Pérez será recordado por detener al Escogido con bases llenas sin out en la entrada 14 del primer triunfo de los Tigres.

"Contra Erik(González), fui con todo, lo conocía desde las ligas menores, y le pude sacar un fly. Luego me decía a mi mismo: ´Este no es el momento de fallar´. Ponché a (Matt) Whatley, y después a (Sócrates) Brito lo había enfrentado antes, sabía cómo lo tenía que trabajar. No dejé de ser agresivo hasta que también lo ponché", narra Pérez que también lanzó al final del segundo partido cuando los Leones tenían hombres en primera y segunda con dos outs, y el relevista azul dominó a Yamaico Navarro al ponerlo a batear para force out y así terminar el noveno episodio.

Para Andrew Pérez, estar en las labores de relevo, en compañía de veteranos como Jairo Asencio y Jean Carlos Mejía, es parte de una experiencia acumulada que la ha sabido usar en distintos escenarios.

"He podido tener la oportunidad como ahora, tanto en las menores como en Japón, de estar rodeado de compañeros veteranos que me han ayudado a ser un mejor lanzador", puntualizó Pérez.

El lanzador de los Tigres, incluidas sus dos salidas en la actual serie final, ha lanzado de por vida en la liga dominicana en 28 entradas y dos tercios, tiene récord de 2-0 con efectividad de 3.45, un whip de 1.50, y 22 ponches.