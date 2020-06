$!Dueños de equipos: No hay temporada si jugadores no abandonan la amenaza legal

La posibilidad de que no haya temporada de Grandes Ligas aumentó sustancialmente el lunes cuando la oficina del comisionado le dijo a la Asociación de Jugadores que no procederá con un horario a menos que se resuelva la amenaza de acción legal por parte del sindicato.

MLB informó al sindicato que anunciaría un cronograma y una fecha para la reanudación de los entrenamientos de primavera si el sindicato acepta renunciar a las reclamaciones de que MLB violó el acuerdo del 26 de marzo entre las partes o si el sindicato acordó un procedimiento de queja acelerado. MLB dijo que en ausencia de una solución, la disputa seguiría siendo un impedimento para comenzar a jugar.

La acción de MLB fue descrita a The Associated Press por una persona familiarizada con los detalles que habló bajo condición de anonimato porque no se autorizó ningún anuncio.