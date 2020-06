$!Los partidos a jugarse son ahora el gran obstáculo entre dueños y jugadores en las Grandes Ligas

Pero una vez que el número de partidos comienza a superar esa barrera, los dueños quieren que baje el porcentaje proporcional porque aseguran que no pueden permitirse el lujo de alcanzar esa tasa del ciento por ciento cuando se juegan más partidos, dado que sus perdidas serían simplemente demasiado elevadas y hacer frente ellos solos.

La liga tiene la mentalidad de que, sea cual sea la información financiera que proporcione, aún no sería suficiente para cambiar la opinión de los jugadores sobre el pago proporcional completo del ciento por ciento de sus salarios.

Los jugadores todavía esperan más detalles financieros y que los dueños hagan una contrapropuesta a la que ellos enviaron el domingo.

Por su parte, los dueños no quieren mover ficha ni ofrecer detalles de que hacer si no consiguen que los jugadores comiencen a negociar basados en la postura del ciento por ciento proporcional.En cuanto a los jugadores que buscan el pago completo y el tiempo de servicio para los peloteros, que se consideran de alto riesgo o que alguien en su familia tiene un alto riesgo por razones de salud, tienen la confianza que los dueños no la rechacen de inmediato.