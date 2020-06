Marcell Ozuna y esposa "niegan" trifulca donde la dama habría golpeado al pelotero en la cara

La esposa de Marcell Ozuna niega que haya tenido un problema de violencia doméstica con el jardinero de los Bravos de Atlanta a pesar de que medios norteamericanos certifican con material legal que hubo un proceso legal de violencia doméstica.

Génesis de Ozuna realizó un Instragram Live con su esposo en una habitación de su hogar donde ambos lucían relajados y mostraron el rostro del jugador para despejar cualquier duda sobre la noticia que se difundió este viernes que daba cuenta de un supuesto intercambio de golpes entre la pareja.

“Cómo pueden poner algo tan feo de mi persona, es lo primero”, dijo la dama en referencia a una supuesta lesión facial que sufrió su pareja después de que ella supuestamente lo golpeó con un caldero. “¿Qué pareja no tiene discusión? La pareja que no discute no es pareja. ¿Entienden? Cualquier discute, Marcell y yo discutimos a cada rato”.

“Señores déjense de eso, de poner cosas mal intencionada del otro”, dijo. “Nosotros estamos bien, señores, yo no estoy presa, no sé de dónde sacaron tantas cosas, pero nada, señores gracias por tenerme pendiente, yo estoy bien, a mi familia que no se preocupe, Marcell también está bien”.