Aramis Ramírez es inmortal de los Cubs de Chicago

"Ten cuidado con disfrutar el dolor ajeno. No olvides que la rueda gira y talvez te toque vivirlo mañana" Anónimo “

Siempre he dicho y escrito que Aramis Ramìrez fue de los grandes y buenos jugadores dominicanos en las Grandes Ligas, pero no busca sonido y eso lo puedo apreciar ahora en su retiro en el Coliseo Gallìstico Alberto Bonetti Burgos, donde es uno de sus socios distinguidos de ejemplar comportamiento. Como decía Francis Santana "es de los buenos y no habla" y yo le agrego "como tiene que ser".

Pues bien, el viernes 12 de enero del 2024, en el Sheraton Grand Hotel, Aramis Ramírez y Kerry Wood fueron convocados a la convención 37 de los Cubs de Chicago donde se anunció que ambos serían inmortalizados este verano en el Salón de la Fama de los Cachorros.

Wood y Ramírez pasaron siete temporadas (2003-08, 2011) juntos con el uniforme de los Cachorros, apareciendo en cuatro series de postemporada.

Ramírez, de 45 años, terminó su carrera con los Cachorros como uno de los mejores tercera base en la historia de la franquicia. Logró una línea de .294/.356/.531 y OPS+ de 126 con 239 jonrones, 256 dobles y 806 carreras impulsadas. En dos períodos con la organización que abarcan 12 temporadas.

Wood tuvo efectividad de 3.67 en 341 apariciones (178 juegos). Lo más memorable es que ponchó a 20 bateadores en la quinta apertura de su carrera y conectó un jonrón en el Juego 7 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional de 2003.

En ese juego donde Wood ponchó 20, el 6 de mayo de 1988 contra los Astros de Houston, el receptor fue el dominicano Sandy Martínez que jugó sólo en 45 juegos para los Cachorros y fue titular sólo en 20. El día de este partido, Martínez no había jugado, en absoluto, en casi dos semanas.

SOSA SIGUE FUERA: Sammy Sosa estuvo entre los jugadores elegibles para ser exaltados por el panel de expertos de los Cubs, pero le dieron bola negra a pesar de sus números.

"En cuanto a números, sí, nadie tiene mejores números que Sammy Sosa", dijo Aramis Ramírez. "No sé cómo es la relación con los Cachorros y Sammy en este momento... Es dominicano como yo. Hizo muchas cosas maravillosas en Chicago. Cuando me cambiaron aquí, él era uno de los modelos a seguir con los Cachorros. Lo admiraba, me presentaba y jugaba duro todos los días. Puedes preguntarle a todos los compañeros de equipo que ha tenido; lo respeto por eso".

Los dueños de los Cubs de Chicago han sido injustos y mal agradecidos con el "Bambino del Caribe".

Un día como hoy 1912: El cronista e historiador deportivo Natalio Redondo utiliza por primera vez el vocablo Campeonato en el país a partir de una competencia formal celebrada a tres juegos entre los equipos Licey y Nuevo Club, que dejaron empatado a nueve carreras el primer choque, mientras que Nuevo Club salió triunfante en los dos últimos partidos para ganar la justa 2-1. Las crónicas de los diarios de la época reseñaron estos juegos de beisbol resaltando que los tres partidos la novena ganadora los lanzó Lulú Pérez. Entre 1910 y 1912 la pelota se circunscribió a partidos entre Nuevo Club, Licey, ambos de la ciudad capital y Estrellas Orientales, de San Pedro de Macorís.

1954: The Yankee Clipper, Joe DiMaggio, contrae nupcias con la "sex symbol de Hollywood" Marilyn Monroe.

1963: Los Medias Blancas de Chicago cambiaron al paracorto venezolano Luis Aparicio y al jardinero Al Smith a los Orioles por el nudillista Hoyt Wilhelm y el outfielder Dave Nicholson.

1981: Manuel Mota dispara su hit 800 de su carrera en el beisbol dominicano en una derrota de los Tigres del Licey 5-4 ante las Estrellas Orientales. El histórico indiscutible Mota se lo conectó al norteamericano Jim Lewis en el tercer episodio, siendo este su último turno de serie regular en el beisbol dominicano. En ese entonces se convirtió en el segundo bateador en alcanzar esta cifra, detrás de Jesús Alou, quien culminó su carrera con 865 hits. Mota finalizó exactamente con 800 imparables en 2,400 turnos para un promedio de .333 el más alto de todos los tiempos en la Liga Dominicana.

2000: Los Cardenales de San Luis cambiaron al tercera base Fernando Tatis y el pitcher Britt Reames a los Expos por los pitchers Dustin Hermanson y el cerrador Steve Kline.