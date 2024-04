Jackie Robinson, el 15 de abril 1947 dio el grito de libertad en MLB

"No sabía que tendría que sentarme en la parte trasera del autobús. No sabía que no podía mirar a una chica blanca. No sabía que no podía comer en los mismos restaurantes que los blancos" Felipe Rojas Alou “

A mediados del siglo XX la esclavitud había desaparecido en los Estados Unidos, sin embargo, la mayoría de la población negra en aquellas décadas seguía siendo discriminada. Y los peloteros no escapaban a esa mala fortuna de la crueldad criminal del racismo.

Jackie Roosevelt Robinson nació en El Cairo, Georgia en 1919 en el seno de una familia de agricultores. Su madre, Mallie Robinson, crió sola a Jackie y a sus otros cuatro hijos. Era la única familia negra en su cuadra y los que más padecieron en carne propia la agresión por las bandas blancas del Ku Klux Klan, fortalecieron su vínculo social y familiar.

De este humilde comienzo crecería el primer jugador de béisbol que colocó la cruz de la libertad y enterró la barrera de color de Major League Baseball que segregó este deporte durante más de 50 años. Cuando cruzó las líneas de cal del Ebbets Field el 15 de abril de 1947, Jackie Robinson cambió el paisaje del pasatiempo de la familia. Fue una victoria para los derechos civiles, un cambio cultural trascendental y el comienzo de un largo viaje... todo encarnado por el primera base de los Dodgers de Brooklyn que comenzó a escribir el nuevo testamento con el debut de Jackie Robinson, con 28 años, con el uniforme 42 frente a los Bravos de Boston ante 25 mil espectadores.

De esa histórica fecha se cumplen hoy 77 años que marca el inicio de una nueva era en el deporte de las bolas y los strikes y a Robinson lo convirtió en el más grande ejemplo de valor y vergüenza de un pelotero dentro y fuera del terreno.

Durante su primera temporada en las Grandes Ligas, Robinson vivió en carne propia el racismo de los equipos rivales, de los aficionados, así como algunos de sus propios compañeros de equipo. Sin embargo, el abuso no afectó su desempeño y entrega con pasión al béisbol.

En 1949, Robinson, que había pasado a jugar la segunda base, fue nombrado el Jugador Más Valioso de la Liga Nacional. Al año siguiente se convirtió en el jugador mejor pagado de los Dodgers, ganando un sueldo de US$35,000.

Jackie Robinson murió en 1972 a la edad de 53 años. Su legado es la inspiración que brinda a los atletas y personas de todos los colores. Su entrada pionera en las ligas mayores, se erige como un símbolo brillante de la lucha contra el racismo y la esperanza de armonía racial.

Sobre la crueldad del racismo en las Grandes Ligas, Felipe Rojas Alou cuando en 1958 fue llamado al Gran Circo dijo: "Ya tenía dos strikes. Por ser hispano y por ser negro".

Y como precisó Robinson en una entrevista: "Sé que soy un hombre negro en un mundo blanco...Sé que nunca lo mandé hacer".

Un día como hoy 1958: Los Gigantes de San Francisco derrotan a los Dodgers de Los Ángeles en el primer partido de Grandes Ligas jugado en el Seals Stadium, con Rubén Gómez (El Divino Loco) lanzando una blanqueada 8-0. El campocorto de los Gigantes, Daryl Spencer, conecta el primer jonrón.





1966: La victoria 9-2 de Bob Gibson en el Forbes Field es la 18ª consecutiva para los Cardenales de San Luis en Pittsburgh. San Luis empata el récord de las ligas mayores (establecido por los Dodgers contra los Phillies en 1945-46) de victorias consecutivas como visitante contra un club.



1968: Se rompen tres récords cuando los Astros anotan una carrera sucia en la entrada 24 para aplastar a los Mets 1-0 después de seis horas y seis minutos. Establece la marca como el juego más largo de la Liga Nacional jugado hasta el final, el juego nocturno más largo de las Grandes Ligas y las primeras 23 entradas son el juego más largo sin carreras en las Grandes Ligas. El juego empata el más largo de la Liga Americana (Oakland 4, Boston 1 en 24 entradas el 1 de septiembre de 1906).



1996: Sammy Sosa, de los Cubs de Chicago, por primera vez en su carrera visita el plato y le dan cinco ponches.



2018: Bartolo Colón, el lanzador de mayor edad en las mayores a los 44 años, les muestra a los niños cómo se hace en un juego de domingo por la noche televisado a nivel nacional que enfrenta a los Vigilantes de Texas contra los Astros. Colón lanza siete entradas perfectas contra los campeones mundiales defensores antes de permitir una base por bolas a Carlos Correa para abrir la parte baja de la octava, seguido de un doble de Josh Reddick. Correa anota con elevado de sacrificio de Yuli Gurriel y Colón sale después de 7.2 entradas. Su oponente en el montículo, Justin Verlander, tampoco se queda atrás, ya que solo permite un hit: un jonrón solitario de Robinson Chirinos en ocho entradas. Los Rangers ganan el juego, 3-1, con 2 carreras en la 10ma, ambas anotando por un doble de Chirinos.