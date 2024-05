Hoy es el 73 aniversario del primer juego de béisbol de Verano

"No hay golpe más fuerte que el que te da la vida, cuando te das cuenta de que no todo en realidad era como creías y que ciertas personas no son como pensabas" Anónimo “

El sábado 5 de mayo de 1951, hace hoy 73 años, se puso en marcha el primer campeonato oficial de la pelota profesional en la República Dominicana tras una pausa de 14 años, marcando un antes y un después en la historia del primer pasatiempo preferido de los dominicanos.

El campeonato denominado "Pro Elección General Trujillo" comenzó cuando Ramfis Trujillo entregó la bola al árbitro Lorenzo Martí y dejó inaugurado el encuentro. Un total de 11 mil personas en el Estadio de la Escuela Normal Presidente Trujillo presenciaron al boricua Domingo Sevilla lanzar juego completo en la victoria 5-1, de los Leones del Escogido frente a los Tigres del Licey.

Pepe Lucas, inicialista y dirigente del Escogido, disparó el primer cuadrangular del torneo, un batazo de más de 400 pies, contra el novato Tomás Lora.

En el Estadio Ramfis, de San Pedro de Macorís, las Estrellas Orientales, dirigidas por Tetelo Vargas, vencieron a las Águilas Cibaeñas 5-1, con el cubano Andrés Lombillo cubriendo la ruta completa. El zurdo salcedense Tomás Gómez Checo, fue el pitcher perdedor.

Se jugaban dos partidos, uno a las 9:30 a.m. y el otro a las 3:00 p.m., y el precio de entrada para estos encuentros eran de RD$0.60, cheles los palcos; RD$0.40, las gradas; y RD$0.20, sol. El pasaje en guagua era de 5 y 6 cheles.

Y lo que rendían esos chelitos, por eso el anuncio oficial de la pelota era que "para un Carta Real siempre alcanza".

Un día como hoy 1987: Rafael Belliard, Pittsburgh, dispara su primer hit en las Grandes Ligas frente a los Padres de San Diego.

1993: Pedro Martínez, Dodgers, obtiene su primer triunfo en las Grandes Ligas en rol de relevista ante los Mets.

1996: Henry Rodríguez, Expos de Montreal, dispara su jonrón 12 para conducir a su club a un triunfo 5x0 sobre Houston.

2001: Alex Rodríguez, dispara su hit 1,000 contra el pitcher Rockey Biddle de los Medias Blancas de Chicago.