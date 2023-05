Brasil pasó como un rodillo sobre Dominicana y la goleó 6-0

EFE Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español.

Con un recital de Sávio, la selección brasileña enderezó su rumbo este miércoles con un 'set' de goles (6-0) ante una República Dominicana que se queda al borde de la eliminación, en la segunda jornada del grupo D del Mundialde Argentina.A la Canarinha, que venía de caer ante Italia, le costó entrar en calor en el Malvinas Argentinas de Mendoza, pero luego se desató y atropelló al combinado dominicano por todos los flancos.En el minuto 37, Sávio, el mejor del partido, batió de cabeza a Xavier Valdez, que, pese a la goleada, evitó una tragedia mayor para los dominicanos. Marcos Leonardo, que ya lleva tres en el torneo, anotó un minuto después.Ampliaron en la segunda mitad Jean Pedroso, al cabecear un córner lanzado por Sávio (m.57); y Giovane, con un disparo raso desde fuera del área (m.82).El monólogo brasileño lo culminaron Marlon Gomes (m.92) y Matheus Martins (m.93) en el tiempo de descuento, cuando República Dominicana estaba ya con un jugador menos por la expulsión de Edison Azcona.En el otro partido del grupo, Nigeria asumió el liderato en solitario con seis puntos, tras doblegar 2-0 a una selección italiana que se queda con tres, los mismos que ahora tiene Brasil.El combinado dominicano dejó peor imagen que en su debut y yace en el fondo del pozo sin puntos, en el primer Mundial de lade su historia.Aunque a los brasileños les costó un mundo engrasar la maquinaria. El recuerdo del tropiezo ante Italia parecía estar latente.Sávio, una de las novedades del once, se encargó de romper el hielo.El extremo del PSV Eindhoven filtró pases, puso centros y mareó a la defensa arrancando desde la derecha. Biro también supo moverse por la izquierda y Marcos Leonardo los acompañó desde la posición de 9.Los tres se toparon con un Valdez agigantado en el arranque. El meta del Houston Dynamo fue de lo mejorcito ante Nigeria y hoy volvió a demostrar su talento, a pesar del saco de goles.Tras picar sobre piedra, Sávio abrió la lata de cabeza tras un gran centro de Biro. Los quisqueyanos no tuvieron tiempo ni de pestañear con el segundo.Centro de Arthur desde la derecha, rechace desafortunado de Thomas Jungbauer, Valdez no consigue asegurar el balón y Marcos Leonardo, con la caña, pone el 2-0.A los 7.253 espectadores no les gustó el repentino vendaval brasileño y cantaron al unísono el "Muchachos..." para ver si motivaban a los dominicanos, pero ni con esas.A Wálter Benítez tampoco e hizo dos cambios al descanso para buscar el empate. El equipo dio un paso al frente y acabó pagándolo con otras cuatro dianas.Con más espacios, el campeón sudamericano siguió buscando la portería de Valdez. El tercero fue obra de Pedroso de cabeza y el cuarto lo transformó Giovane. Fruto de la frustración, Azcona, capitán de los dominicanos, fue expulsado por doble amarilla.Marlon Gomes y Matheus Martins vieron portería en los últimos instantes para terminar de complicarle la vida al cuadro caribeño.En la última jornada, Brasil buscará sellar el pase a octavos ante Nigeria, ya clasificada, en La Plata; mientras que Italia hará lo propio con una República Dominicana casi sin opciones, en Mendoza.