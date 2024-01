Brasileños despiden al grande del fútbol brasileño Mario Zagallo

Aficionados, jugadores y entrenadores rindieron homenaje en Brasil a Mario Zagallo, la primer persona que ganó la Copa Mundial como jugador y entrenador.

Zagallo era visto por muchos como la personificación de la selección brasileña, cuyo talento y habilidad le dio reconocimiento mundial. Un cartel que leía "Zagallo eterno" fue colgado en la fachada de la Confederación de Fútbol de Brasil, en donde se llevó a cabo el funeral el domingo en el museo de la confederación.

Una ceremonia católica con amigos y familiares se llevará a cabo en el mismo lugar en la tarde antes de que trasladen el ataúd al cementerio Sao João Batista en una corta procesión por las calles de Río de Janeiro.

"Le debo mi carrera en la selección a él", dijo el exjugador Zinho, quien entre lágrimas le dio un beso en la frente en el ataúd abierto antes de la ceremonia. "Recientemente lo quise visitar, pero no estaba bien, aún así me habló para platicar. Perdí a un padre".

Zagalló ganó la Copa Mundial dos veces como jugador (1958 y 1962), una como entrenador (con el mismo histórico equipo en 1970) y como asistente de entrenador (1994).

Falleció el viernes a los 92 años después de medios locales reportaron que fue hospitalizado tras Navidad.

Una estatua de tamaño real de la leyenda del fútbol fue colocada junto al ataúd. Zagallo presenció su develación en octubre del 2022.

Replicas de las cinco Copas Mundiales que ganó con Brasil fueron colocadas frente al ataúd. Sus hijos recibieron versiones miniatura durante el funeral.

"Sólo puedo agradecerle a la gente de todo el mundo por el amor que le dieron a mi padre", indico Paulo Zagallo. "Se mantuvo lúcido hasta el final. Era el deseo de Dios permitirle darle descanso para que no sufriera mucho".

Aficionados como Jair Almeida Alves, de 56 años, aplaudieron al ver pasar el ataúd de Zagallo. Portando los colores del Botofago, uno de los clubes en los que Zagallo fue jugador y entrenador, Alves indicó que lo vio como un héroe nacional.

"Representa lo que significa ser un brasileño orgulloso. Sólo al final de su vida la gente entendió lo importante que fue Zagallo para nuestro fútbol, nuestra identidad", indicó Alves.

Zagallo fue además el último miembro con vida del equipo titular que ganó el primer campeonato con Brasil en 1958.

Tuvo un papel importante en cada etapa del fútbol brasileño, desde el primer título mundial en 1958 al torneo que recibió el país en el 2014. El exseleccionador Tite lo visitó para pedirle consejo en las Copas Mundiales 2018 y 2022.

Zagallo dirigió a la selección brasileña en 1970, 74 y 98, ganando la primera.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva declaró tres días de luto nacional el sábado.