18.5 millones de euros, en juego en la semifinal de la Champions en Londres

Las semifinales de la Liga de Campeones entre el Arsenal y el Atlético de Madrid otorgarán 18,5 millones de euros de ingresos al ganador por el pase a la final de la máxima competición continental, en la que el conjunto de Diego Simeone ya ha obtenido 75,15 millones a falta del reparto del mercado televisivo en la actual edición del torneo.

Aparte de esos 18,5 millones de euros, el ganador posterior del encuentro decisivo del próximo 30 de mayo en Budapest obtendrá otros 6,5 millones de euros más 4 millones por su participación en la Supercopa de Europa garantizados sólo por jugarla, además un millón extra si también consigue ser el vencedor del choque ante el campeón de la Liga Europa.

Se trata de las cantidades económicas por méritos deportivos en la actual edición del máximo torneo europeo (los ingresos por el concepto del mercado televisivo europeo e internacional se contabilizan al final de la competición) que quedan por repartir desde las semifinales que se disputan ahora hasta el duelo definitivo del último sábado de mayo.

El Atlético ya ha ganado 75,15 millones de euros en esta edición del torneo: 18,62 por su participación en la primera fase; 8,4 por sus cuatro victorias y 0,7 por su empate en ella, aparte de 6,93 por su decimocuarta posición; un millón por acceder a la ronda intermedia; otro por clasificarse en ella; 11 por jugar los octavos de final; 12,5 por disputar los cuartos y 15 por alcanzar las semifinales, a la espera si avanza a la final de Budapest.

Desde que lo dirige Diego Simeone, el equipo rojiblanco ha ingresado 935,6 millones de euros en la Liga de Campeones, incluida la actual campaña a falta de los citados conceptos.

La pasada temporada llegó a los 84,918 millones, según recoge el informe financiero de la UEFA de 2024-25 publicado el pasado mes de febrero. Fue eliminado en octavos de final por el Real Madrid en la tanda de penaltis.

Antes del nuevo formato, en 2023-24, cuando alcanzó los cuartos de final contra el Borussia Dortmund, ingresó 102,316 millones de euros; en 2022-23 percibió 63,515 millones de euros, cuando fue eliminado en la primera fase; y en 2021-22, hasta cuartos frente al Manchester City, llegó a los 98,079 millones, según las cifras oficiales del club.

En 2020-21 (octavos) alcanzó 75,060 millones; en 2019-20 (cuartos) logró 91,454 millones; en 2018-19 (octavos) sumó 85,650 millones; en 2017-18 (tercero de grupo) ingresó 31,730, a los que añadió después 16,127 por ser campeón en la Liga Europa; en 2016-17 (semifinales) sumó 60,615 millones; en 2015-16 (subcampeón), 69,665 millones; en 2014-15 (cuartos), 43,723 millones; y en 2013-14 (subcampeón), 52,687 millones, según los datos financieros de la UEFA, publicados en sus informes anuales.