$!Zidane: 'Sin sufrimiento no puedes conseguir cosas grandes en el fútbol'

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, destacó la personalidad de sus jugadores para vencer un duro encuentro ante el Getafe, afirmó que no es definitivo en el pulso por la Liga, y reconoció que 'sin sufrimiento no puedes conseguir cosas grandes en el fútbol'.

'Hay que estar muy contentos hoy porque hemos hecho un trabajo de equipo fenomenal en un partido complicado, ante un rival que nos ha metido en dificultades, pero al final con paciencia y espíritu de equipo conseguimos una victoria importantísima para nosotros', aseguró en la rueda de prensa telemática desde el estadio Alfredo di Stéfano.

'La clave son los jugadores, son los que están en el campo y saben que hay momentos complicados. Sin sufrimiento no puedes conseguir cosas grandes en el fútbol', añadió.

Elogió Zidane la calma de Sergio Ramos para lanzar un penalti con tintes de decisivo y la voluntad de Dani Carvajal para lanzar la carrera que acabó con un penalti que desniveló el duelo.

'Nuestro capitán es nuestro líder dentro y fuera del campo. Es un jugador irrepetible, único, sabemos lo que transmite a los demás. Me alegro por su gol, tiene mucha confianza en el lanzamiento de penaltis y me quedo también con el esfuerzo de Carvajal en el 80. Con paciencia y un poco de frescura al final conseguimos un resultado importantísimo', analizó.

Los cambios de Zidane fueron claves, con la entrada de golpe de tres jugadores como Rodrygo, Fede Valverde y Marco Asensio que cambiaron el ritmo del partido. 'Han sido claves', reconoció Zizou. 'Han cambiado la dinámica del equipo porque necesitábamos un plus. Doy valor a toda la plantilla porque todos pueden aportar sus cosas como hicieron los jugadores que entraron. Había que ocupar bien las bandas y el gol viene de una subida de Carva'.

Lamentó el técnico madridista 'frescura arriba', que reconoció les faltó, y se quedó con el trabajo defensivo para dejar una nueva portería a cero. 'Lo más importante es la convicción de los jugadores a la hora de defender y pensar como equipo. Todos están metidos cuando perdemos el balón y toca defender. Es nuestra fuerza'.

Zidane no ve la Liga sentenciada. 'No hemos ganado nada aún, solo estamos haciendo las cosas bien y no es fácil jugando cada tres días un partido. Para nosotros queda mucho y hay que seguir con lo que estamos haciendo. Faltan cinco finales por jugar y si seguimos con esta solidez es bueno', sentenció. EFE