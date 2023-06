El Caballo Bronco noqueó en el noveno y mandó otro mensaje contundente

Carlos Adames se anotó un nocaut en el noveno asalto ante Julian Williams el sábado en Minneapolis y ahora quiere ser reconocido como el campeón de peso mediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Adames (22-1, 17 KOs) entregó otra actuación impresionante en las 160 libras en un evento principal de PBC en Showtime lleno de acción. El dominicano de 29 años abrió el ojo derecho de Williams en el noveno asalto y lo golpeó contra las cuerdas cuando el árbitro Mark Nelson detuvo la pelea con 15 segundos restantes en el cuadro.

Williams (28-4-1, 16 KOs) estaba en medio de golpear a Adames cuando se detuvo la pelea, lo que provocó la indignación de Williams y su entrenador, Stephen "Breadman" Edwards, quien repetidamente llamó al árbitro "pedazo de m- --."

"Creo que el árbitro lo detuvo porque realmente podría haberse lastimado", dijo Adames, quien golpeó a Williams varias veces y también apuntó al cuerpo, donde conectó 64 golpes.

Williams, un ex campeón unificado de 154 libras de Filadelfia de 33 años, dijo que pensaba que era un "paro terrible", mientras que Edwards dijo que le dijo al árbitro que era "un paro típico del lado A".

"Estaba lastimado. No estoy diciendo que no estaba lastimado", dijo Edwards sobre Williams. "Al menos deja que la pelea continúe. Se supone que este tipo [Adames] es el hombre más temido en el boxeo; [Williams] no cayó".

Adames estaba adelante 78-74, 80-72 y 77-74 cuando se detuvo la pelea.

Adames, quien posee el título interino de peso mediano del CMB, le dijo a ESPN el jueves que Jermall Charlo "necesita ser despojado de inmediato" del título del CMB que posee en la misma división de las 160 libras.

Charlo no ha defendido su título de peso mediano del CMB desde junio de 2021, cuando superó por puntos a Juan Macías Montiel. Es probable que tampoco defienda ese título este año, luego de que fuentes le dijeron a ESPN a principios de esta semana que Charlo está listo para una pelea en septiembre contra Canelo Álvarez por el campeonato indiscutible de peso súper mediano.

"Este es mi cinturón", dijo Adames a ESPN a través de un traductor, el entrenador Bob Santos. "Yo soy el que trabaja. Él no está trabajando. Soy el verdadero campeón... Charlo, puede seguir corriendo... Está hablando con sus acciones, así que está ascendiendo. No lo quiere. Está persiguiendo otras cosas".

Adames agregó: "Cualquiera que quiera ser grande en esta división en este momento tiene que venir a través de mí".

Adames era un aficionado condecorado cuando Top Rank lo contrató en 2018. Primero compitió en 147 libras y luego fue detenido por Patrick Teixeira en una pelea de 2019 en 154 libras. Adames fue liberado por Top Rank después.

Se vinculó con PBC y obtuvo victorias sobre Sergiy Derevyanchenko y un nocaut técnico en el tercer asalto sobre Montiel el año pasado. Ahora Adames espera que el WBC lo reconozca como el campeón.