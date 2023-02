El COI apela a "la historia", que demostrará "quién hace más por la paz"

El Comité Olímpico Internacional (COI), cuya postura a favor de explorar vías para que los deportistas rusos y bielorrusos regresen a la competición bajo bandera neutral ha suscitado reacciones encontradas, ha apelado a "la historia", que será la que demuestre "quién hace más por la paz".

Preguntas y respuestas En una actualización a su documento "Preguntas y respuestas" sobre este asunto, en el que periódicamente expone su postura y contesta a las críticas que recibe, el organismo se pregunta: "¿La posición actual del COI lo sitúa en el lado equivocado de la historia?".

Y se autorresponde: "No. La historia demostrará quién hace más por la paz: los que intentan mantener abiertas las líneas de comunicación o los que quieren aislar o dividir. El COI y el Movimiento Olímpico lo han demostrado en el pasado con gran éxito. Algunos ejemplos recientes son lo que hemos hecho entre Corea del Norte y del Sur, en relación con Israel y Palestina, y con Kosovo, entre muchos otros".

La acusación de que el COI está "en el lado equivocado de la historia" la formularon textualmente en un comunicado una representación de los deportistas ucranianos, contrarios a la readmisión de los atletas de Rusia, el país invasor de Ucrania, y de Bielorrusia, su aliado.

"¿Comprende la reacción ante la postura del COI?", se interroga a sí mismo el Comité en su documento.

"Ha habido algunas declaraciones mostrando preocupación, en particular de los países bálticos y algunos otros. Desgraciadamente, lo que ellos no han abordado son los problemas de los derechos humanos. En este sentido, no tenemos respuesta. Sin embargo, debemos tener (las declaraciones) muy en cuenta", señala.

"Pero en definitiva, no corresponde a los gobiernos decidir quién puede participar en las competiciones deportivas, porque eso sería el fin de las competiciones internacionales, de los campeonatos del mundo y de los Juegos Olímpicos tal como los conocemos. Tenemos todo esto en cuenta. Estamos buscando una solución que haga justicia a la misión del deporte, que es unificar, no contribuir a más enfrentamientos", señala el COI.

Buscando solución "¿Qué les dice a los deportistas ucranianos que afirman que no es justo que rusos y bielorrusos vuelvan a competir en este momento?", apunta en sus nuevas preguntas.

"El COI ha estado en estrecho contacto con muchos deportistas ucranianos durante estos últimos meses, muchos de los cuales están recibiendo apoyo a través del Fondo de Solidaridad del COI", recuerda. "Siempre nos hemos entendido muy bien con ellos porque saben cuánto compartimos su dolor y su sufrimiento humano, y reconocen todos los esfuerzos que estamos realizando para ayudarles".

"Por supuesto", añade, "también hemos hablado de la misión del Movimiento Olímpico y del deporte internacional de unir al mundo entero, como estamos haciendo con los deportistas afectados por las demás guerras que, por desgracia, están ocurriendo en el mundo hoy en día".

"Se trata de un debate justo", considera el COI, y todos los deportistas ucranianos pueden estar seguros de que nos solidarizamos plenamente con ellos y de que todos sus comentarios se tienen muy en cuenta" “

La readmisión de rusos y bielorrusos en las competiciones internacionales abriría la puerta a su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024, una opción que, según el COI, se contemplaría para deportistas individuales bajo bandera neutral, nunca como parte de una delegación nacional.