Bethania de la Cruz dirá adiós a las Reinas del Caribe tras los Juegos Olímpicos de París 2024

Bethania de la Cruz va a sus terceros Juegos Olímpicos en París 2024 y de paso será su última fiesta con el uniforme de la selección nacional de voleibol femenino, después de tres incursiones en este escenario de máximo nivel.

La República Dominicana ganó su derecho de participar en los Juegos, luego de ganar el clasificatorio olímpico mundial al vencer a Países Bajos en cinco sets (25-20/20-25/25-19/23-25/15-12).

Ese triunfo permite que De la Cruz retorne por tercera vez a las Olimpíadas.

"Excelente. Es un gran logro como equipo y poder completar mis terceros Juegos Olímpicos", dice sobre sus sentimientos y el logro de las Reinas del Caribe.

Esos Juegos significarán el retiro de la selección para Bethania. "Ya me retiro de la selección", dijo Bethania.

Su físico sigue siendo impresionante, como la chica que inició hace algo más de 15 años con la selección. "No es porque no quedan piernas. Me quedan porque yo trabajo. Siempre he sido una trabajadora incansable para mantener mi cuerpo como ven, pero ya completo el ciclo y pues me retiro de la selección", dijo la atleta.

A nivel internacional, las puertas están entreabiertas como jugadora refuerzo. "Probalemente", dice y deja escapar una sonrisa.

Su carrera, sin dudas, ha sido grandiosa. Dos medallas de oro en Juegos Panamericanos y Más Valiosa de los de 2019. La lista de galardones es extensa.

"Realmente es una satisfacción muy grande poder compeltar mi carrera, que ha sido gracias a Dios y al trabajo muy exitosa. Me siento contenta y feliz. Satisfecha", señaló la atleta, quien ha brillado en Rusia, Corea del Sur, Japón, Puerto Rico y Estados Unidos.

Tres Olimpíadas

Bethania pertenece a un círculo exclusivo de voleibolistas con tres Juegos Olímpicos. El domingo, el técnico Marcos Kwiek anunció las 12 que estarán en París 2024.

Alondra Tapia, ese grupo lo forman Ariana Rodríguez, De la Cruz, Brayelin Martínez, Brenda Castillo, Cándida Arias, Gaila González, Jineiry Martínez, Lisvel Eve Mejía, Madeline Guillén, Niverka Marte y Yonkaira Peña.

Gerladine González sería la jugadora reserva.

De ese grupo, con tres Olimpíadas junto a de la Cruz, se encuentran Brenda, Eve Mejía y Niverka Marte. Pocos atletas, incluso a nivel individual, están fuera de ese círculo. Arias, Brayelin, Gaila y Yonkaira participan por segunda vez" con unas Reinas del Caribe que particp´an en los Juegos por cuarta ocasión 2004 ( puesto 11); 2012 (octavo) y 2020 (octavo).

"Soy la jugadora de más edad en el equipo. Me hace sentir muy bien poder jugar con jugadoras jóvenes y aportarles mis conocimientos y que puedan ver la disciplina y la veteranía que me ha traído hasta aquí", dijo De la Cruz.

Mensaje a las niñas

Varias infantes, después de concluir el Final Six que ganaron las Reinas el pasado 30 de junio, rodearon a Bethania.

Una foto con esta gran jugadora era todo lo que buscaban. Todas se fueron satisfechas, pero Cruz les dejó un mensaje, quieran seguir sus pasos. "Tener mucha disciplina y mucha determinación", señala. "Yo siempre he sido disciplinada y determinada en lo que quiero y eso lleva a cualquier persona lejos en la que sea que quiera ser". b