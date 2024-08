Marileidy Paulino tras el triunfo con récord: "No me creo que haya podido ser campeona olímpica"

La dominicana Marileidy Paulino, que se proclamó este viernes campeona de los 400 metros con récord olímpico, se mostró "feliz" de lograr la única medalla que le faltaba para completar el ciclo desde Tokio 2020 y dijo que no se cree que haya podido conquistar el oro en los Juegos de París.



Paulino refrendó sobre la pista morada y mojada del Estadio de Francia su favoritismo y se impuso en la final con mucha autoridad, parando el crono en 48.15, nuevo récord olímpico.



"Es la única medalla que me faltaba para completar el ciclo olímpico. Estoy muy agradecida con Dios, por mí misma y por mi trabajo. He trabajado muy duro para lograr esta meta", dijo Paulino, en la zona mixta del Estadio de Francia.

"Estoy muy feliz, todavía no puedo creer que esto haya sucedido. Era una carrera por el récord mundial o por el récord olímpico y gracias a Dios logré el récord olímpico. Por eso quiero dedicar esta medalla a mi equipo, a mi entrenador, a mi familia y al pueblo dominicano que me ha estado viendo y alentándome", comentó.



La atleta dominicana aseguró que a estos campeonatos "no" viene a "competir por el dinero sino porque ama" el atletismo.



"Vengo para ayudar a motivar a las generaciones más jóvenes y porque estos logros también son puertas que se están abriendo para las futuras generaciones del pueblo dominicano", concluyó.