París quiere aprovechar el tirón de los Juegos Olímpicos para lanzar los Paralímpicos

Apenas apagado el brillo de la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos, París quiere aprovechar el tirón que ha tenido ese evento para lanzar los Paralímpicos, que esperan que sean "los mejor de la historia".



Esa es la ambición mostrada este lunes por el presidente de París 2024, Tony Estanguet, que tras reunirse en el Elíseo con Emmanuel Macron encabezó un acto de lanzamiento de los Paralímpicos en el que señaló que "se ha demostrado la capacidad de hacer las cosas muy bien y ahora llega la segunda vuelta".



En París 2024 están convencidos de que los Juegos Olímpicos han generado un movimiento que seguirá entre el 28 de agosto y el 8 de septiembre.



La prueba, según Estanguet, es que la venta de entradas para los Paralímpicos se ha disparado en las últimas dos semanas: se han logrado ya colocar 1,4 millones de entradas, de las cuales 400.000 se comercializaron después de la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos el 26 de julio pasado.



"La gente se ha quedado con ganas de más y ahora tienen la oportunidad de seguir animando a los deportistas", dijo Estanguet, que señaló que quedan entradas para casi todos los deportes y muchas a precios asequibles: 75.000 entradas a 15 euros, 300.000 a 25 euros.



El presidente del Comité Paralímpico Internacional, el brasileño Andrew Parsons, aseguró que "buena parte del éxito de los Juegos ha sido la gran movilización popular, con sedes llenas en todos los deportes", una estela que espera que continúe.



"Estoy convencido de que los de París serán los más espectaculares Paralímpicos de la historia, visto lo que se vio en los Olímpicos", dijo.



Si en julio pasado la tarea del comité organizador consistía en entusiasmar a un público que no parecía convencido de los Juegos, ahora intentan que no descienda el fervor popular.



Para ello comenzarán con un nuevo relevo de la antorcha olímpica que durará cuatro días, que pasará por manos de 1.000 porteadores y atravesará 50 grades ciudades y todas las regiones del país.



A diferencia del relevo olímpico, el Paralímpico comenzará en doce puntos de la periferia del país y convergerá en la capital, donde la ceremonia de inauguración tendrá lugar en la plaza de la Concordia, de nuevo fuera de un estadio, aunque lejos de la ambición de los Olímpicos.



"Esperemos que el tiempo acompañe, en eso no nos puede ir peor", bromeó Estanguet.



París 2024 cuenta también con un mapa más compacto, con 19 sedes concentradas en la región de París -salvo el tiro paralímpico, que volverá a ser en Chateauroux- par albergar los 22 deportes, con las 549 pruebas en las que participarán los 4.400 atletas.



La capital francesa volverá a poner al servicio de estos nuevos Juegos algunas de las sedes más emblemáticas, como el Grand Palais, el Velódromo de Saint-Quintin-en-Yvelines, el palacio de Versalles o el puente de Alejando III, sin olvidar la icónica sede de la Torre Eiffel, que albergará el fútbol para invidentes tras haber sido una de las grandes imágenes de los Juegos Olímpicos.

