Cristóbal Marte lo garantiza desde ahora: Reinas del Caribe ganarán oro en Santo Domingo 2026

El presidente del proyecto de Selecciones Nacionales Femeninas tiene fijada la meta de las Reinas del Caribe para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Preguntado sobre ese objetivo, Cristóbal Marte, sin esperar la conclusión de la pregunta, deja claro su propósito al mencionar cinco veces "oro", como el objetivo que buscará en el torneo de voleibol femenino de Santo Domingo 2026.

Si ganan ese campeonato, entonces se llevarán su séptima dorada en forma consecutiva. "Ahí voy a tirar mi último cuplé, pero de verdad. Un gran evento vamos a hacer nosotros ahí y tú verás cómo va a salir la República Dominicana, gloriosa, cómo lo ha hecho en las últimas siete ediciones", dijo Marte.

Las Reinas del Caribe ganaron el oro en los Juegos de San Salvador 2002; Cartagena de Indias 2006, Mayagüez 2010; Veracruz 2014; Barranquilla 2018 y San Salvador 2023. En esta final vencieron a Puerto Rico 3-0 (25-19/25-19/2516).

Sin fallar, el director del proyecto cita con sede y año cada uno de los seis metales ganados por la selección de conjunto más exitosa del país en términos olímpicos.

Sanción de Lisvel Eve Mejía es reducida Sobre la jugadora Lisvel Eve Mejía (La China), quien había sido suspendida por cuatro años, su sanción le ha sido reducida a "dos años", dijo Marte. "Ella no se dopó para buscar ventaja. ¿Entonces voy abandonar a la China?. Los amigos se conocen en dos sitios: en la cárcel y en el hospital".

Conseguir una plata conllevaría alguna desilusión para Marte. No sería aceptable. "Para mí no. Con el trabajo que se está haciendo, no".

El nivel de jugadores con presencia entre las principales ligas del mundo, así como el ranking de la selección, al menos a esta fecha, son argumentos que le dan garantía del metal dorado al dirigente deportivo.

La selección femenina se ubica en el puesto 11 del ranking mundial de la FIVB; Puerto Rico sigue en el 16, Colombia 21, Cuba 23, México 25, Trinidad y Tobago 48, Costa Rica 53 y Surinam 54 para solo mencionar los primeros ocho del mundo, y de esta región, según la última actualización, el pasado 30 de agosto.

"Yo entiendo que debemos ganar el oro. Y yo voy por el oro", dijo Marte.

Bethania de la Cruz seguirá Bethania de la Cruz dijo que se retira de la selección, pero el director del proyecto afirma que ella seguirá. Dijo que la jugadora está en Indonesia. "Ella va a jugar (en Santo Domingo 2026), esa es mía. Ella y yo nos entendemos", dijo Marte. De la Cruz, quien viene de la banca en sus últimos partidos había informado que el Final Six, a mitad de este año, fue su último torno. "El país la va a ver jugando su último torneo de Centroamericanos y del Caribe". Es por eso, según su visión, que la número 18 de la selección, tendrá un torneo más aquí. "Cristóbal Marte te dice, que Bethania tiene mucho que darle a su país y que hace todo lo imposible para que ella regrese al proyecto nacional.