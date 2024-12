De momento Comité Organizador no contempla techar piscina del Centro Olímpico, pero no lo descarta

El anhelado techo con el que sueña la Federación Dominicana de Natación (Fedona) para la piscina principal del complejo acuático del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte está fuera de los planes oficiales. Al menos de momento.

"Eso no está contemplado en el proyecto original" de remodelación de la piscina central, dijo el presidente del Comité Organizador (CO) de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, José Monegro.

El complejo acuático del Centro Olímpico, como otras obras pasan por un proceso de remodelación.

El presidente de la Fedona, Radhamés Tavárez, dijo que propuso al CO que se incluya la colocación de un techo, al menos en la piscina central.

La World Aquatics establece que la temperatura del agua de competencia debe de estar entre 27 y 28 grados. Según reportes, hubo quejas con la condición del agua en los Juegos Panamericanos de Santo Domingo 2003, por la temperatura que presentaba.

La propuesta del techo, que plantea la Fedona persigue alivianar la temperatura del agua de la piscina de competencia, por eso busca techar, al menos la principal. Pero parece que tampoco que no va, ni completo, ni parcialmente. "Techar no está contemplado", insistió Monegro.

Alguna posibilidad

Monegro no fue contundente sobre la posiblidad de que se teche al menos la piscina principal de competencia de natación. No incluye clavados.

"Eso no quiere decir que lo descartemos", dijo. Pero precisó que "no está contemplado".

Señaló que sí han recibido la solicitud de la Fedona de que se incluya lo del techado. "Pero eso no está contemplado en el proyecto original, lo cual no quiere decir que se descarte. Ellos hicieron una solicitud y hay que ver si es factible", expresó el presidente del CO.

En algunos países existe un sistema de climatización del agua, pero la Fedona plantea el techado como una forma de economizar recursos.

Piscina de competencia oficial del Centro Olímpico.

