México va por el tricampeonato en los Centroamericanos con un ejército de medallistas olímpicos

Con numerosos medallistas olímpicos y mundiales, liderados por el saltador Osmar Olvera, la judoca Priscah Awiti y la arquera Alejandra Valencia, México asumirá los Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026 con la meta de liderar la tabla de medallas por países.

Después de reinar en Barranquilla 2018 y San Salvador 2023, ediciones de los juegos regionales en las que confirmó su dominio sobre Colombia y Cuba, México participará en la justa de República Dominicana con 322 hombres y 314 mujeres.

Aunque la jefatura de la delegación no habla de pronósticos, deben acercarse a las 150 medallas de oro.

Olvera, doble medallista olímpico de saltos en París 2024, aparece como favorito para reinar en el concurso individual de trampolín de tres metros, y agregar otro cetro junto a Juan Celaya en la competición por equipos.

Será el joven de 22 años la cabeza del equipo de clavados, que espera ganar la mayoría de las pruebas con ejecuciones de elevado grado de dificultad.

Awiti, subcampeona olímpica en 63 kilos, será la cara visible de la selección de ese deporte, con ventaja en los momios para ganar la medalla de oro, en tanto que Valencia, bronce en tiro con arco en Tokio 2020 y París 2024, será la figura a seguir en ese deporte.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/23/69204b2b558b6-016097f9.jpeg Priscah Awiti (de blanco), judoca mexicana. (FUENTE EXTERNA)

"Mi meta es ganar tres medallas de oro, en la prueba individual, la por equipos y la mixta. Será difícil, pero estoy preparada para ello", ha dicho Valencia; campeona de los pasados Juegos Panamericanos, quien a los 31 años pasa por un momento de maestría.

La competición de atletismo será de las principales de los Centroamericanos y del Caribe, no solo por la popularidad de ese deporte, sino porque el equipo dominicano llega con posibilidades de conquistar 12 medallas de oro y la decisión de disputar a Cuba la supremacía.

Grandes objetivos

México buscará no desentonar, y tiene posibilidades de ganar al menos ocho títulos, con un equipo liderado por los subcampeones mundiales Alegna González (marcha) y Uriel Muñoz (lanzamiento de bala) y con el saltador de altura Erick Portillo, plata en los Mundiales bajo techo de este año.

En una dura lucha contra los dominicanos, colombianos y cubanos, el equipo de México será de los principales en la competición de taekwondo. Los campeones mundiales de 2022 Leslie Soltero (67 kilogramos) y Carlos Sansores (+81) liderarán un equipo de primer nivel, con posibilidades de ganar varías preseas de oro.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/23/ale-para-principal-ffa9fa7d.jpg Alejandra Valencia, atleta mexicana de arquería. (FUENTE EXTERNA)

Veteranos como la medallista olímpica de halterofilia Aremis Fuentes, de los 76 kilos; y jóvenes como la campeona mundial juvenil de boxeo, Valeria Amparán (peso mosca) serán de lo mejor de un país que en tiro deportivo tendrá como máxima exponente a la tiradora Gabriela Rodríguez, subcampeona mundial de skeet.

México es favorito para ganar el raquetbol, liderado por la número uno del ránking mundial, Monserrat Mejía. Es otro de los deportes en los que el país tiene grandes chances de ganar la competición por naciones.

Ciclismo es otra disciplina en la que los mexicanos serán de los mejores, encabezados por la campeona mundial de la carrera por puntos, Yareli Acevedo.

Presente en las 24 ediciones de los Juegos Centroamericanos y del Caribe que este verano cumplirán su centenario, México ha encabezado la tabla de naciones 13 veces, dos más que Cuba.

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