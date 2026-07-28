Colombia sostiene su empuje y avisa a un México que continúa de líder de los Juegos

Alejandra Usquiano (i), Mariana Rodríguez (c) y Sara López de Colombia reaccionan en el podio este domingo, al ganar medalla de bronce en la categoría de arco compuesto femenino durante los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, en Santo Domingo. ( EFE/ RODRIGO SURA )

La colombiana Sara López se consagró este martes campeona individual de Tiro con Arco y también ganó el oro en equipo mixto junto a Pablo Gómez tras vencer a Guatemala, para contribuir al empuje de su país, que se mantuvo en el segundo lugar del medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo, aún bajo dominio mexicano.

Colombia ya suma 25 metales dorados, 24 de plata y 14 de bronce, al acecho de México, que mantiene la distancia en el tope con sus 37 medallas de oro, 36 de plata y 28 de bronce.

La arquera colombiana Sara López ganó este martes la medalla de oro en arco compuesto individual femenino y, junto a Pablo Gómez, la medalla de oro en equipos mixtos.

Otra colombiana que se bañó en oro fue María José Bohórquez tras dominar la competencia de golf en el campo Los Corales, en la ciudad de Punta Cana (este), principal polo turístico dominicano.

Colombia también sumó el oro en los +73 kilogramos del taekwondo que le dio Gloria Mosquera, quien derró 2-0 a la cubana Elianet Crespo.

En la gimnasia de trampolín, la colombiana Nicole Castellanos obtuvo el primer lugar en la final individual, y sus compañeros Diego Giraldo y Santiago Parro se adueñaron del título en la modalidad sincronizada masculina.

Además, Paulina Ruiz obtuvo la medalla de plata en la modalidad libre femenina con 100,81 puntos, solo superada por la mexicana Valentina Lomas.

Dominio en remo

La representación de México conquistó medalla de oro en el cuádruple femenino del campeonato de remo que se celebra en la presa de Rincón, en la provincia de Monseñor Nouel, a unos 95 kilómetros al norte de Santo Domingo.

La cuarteta femenina mexicana estuvo integrada por Toronjil Márquez, Jennifer De la Rosa, Aylin Ibarra y Ximena Castellano y cruzó la meta en 07:10.96.

México se "topó" con otro oro en parejas mixtas sin timonel 2 con Rafael Mejía y Maité Arrilaga.

Tras estos resultados México se ha hecho con seis medallas de oro, dos de plata y dos de bronce, mientras que Cuba sostiene dos oros, cuatro platas y dos bronces. Venezuela compila dos oros, dos platas y tres bronces.