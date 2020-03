$!Cinco razones que afectan la fecha de los Juegos Olímpicos

c) A las órdenes de clubes, ligas y sindicatos

La esperanza de ver en los Juegos de Tokio a las estrellas de la NBA se diluye: si la liga se reanuda en junio, el final de la temporada coincidirá con los Juegos y los profesionales no podrán acudir a la llamada de las selecciones.

En caso de cancelación de lo que queda de temporada en la NBA, porque continúa el riesgo de contraer el coronavirus, es improbable que los propios jugadores y que su sindicato acepten desplazarse hasta Tokio.

Estados Unidos proporcionó una primera lista de 44 jugadores preseleccionados para Tokio 2020, de la que deberían salir los 12 definitivos. Entre ellos están Stephen Curry, LeBron James, Kevin Durant o Kyrie Irving.

En otros deportes, ligas y países puede ocurrir lo mismo, en el caso de las disciplinas de equipo.

d) El estrés de la incertidumbre

La incertidumbre sobre la disputa de los Juegos Olímpicos y la sensación de que la preparación de años se puede ir al traste genera en el deportista frustración y estrés.

Es posible que caiga en la tentación de abandonar sus objetivos. "Tienen una excusa maravillosa para decir no me entreno, no me cuido, lo dejo todo...", advirtió la psicóloga y exgimnasta María Fernández Ostolaza.

El efecto de ese estrés -también responsable de lesiones- en sus resultados deportivos es un intangible pero, a día de hoy, es un factor que hay que tener en cuenta ante los Juegos de Tokio.

Datos como el conocido este lunes, relativo a que siete de cada diez japoneses no creen que los Juegos vayan a inaugurarse el 24 de julio, aumentan la sensación de inseguridad sobre la gran cita deportiva. Tampoco la suspensión del tramo griego de la antorcha olímpica o la posibilidad, ya apuntada, de que el recorrido japonés se celebre sin público.

e) Sin pruebas en las instalaciones

La cancelación este lunes del torneo test de voleibol, la Tokio Challenge Cup, se suma a la suspensión de otras competiciones destinadas a probar las instalaciones en un 'simulacro' de competición olímpica: con equipos, con público, con voluntarios, con prensa.

Esta Copa estaba prevista del 21 al 26 de abril en el Ariake Arena. Los organizadores harán "pruebas operativas" en el mismo periodo, pero el dispositivo no va a estar sometido a las mismas exigencias y llegará a los Juegos más verde. Lo mismo pasó con el rugby paralímpico, la escalada o la boccia. No habrá ensayo general, ese último examen exigido para que la función salga perfecta.