Djokovic pierde los 2 primeros sets pero remonta y avanza en el US Open

A estas alturas, todos deberían saber que es imposible dar por muerto a Novak Djokovic. No importa lo grande que sea su desventaja, ni lo mal que esté jugando en un momento del partido.

Así, resulta casi normal que el serbio se haya repuesto de un déficit de dos sets para imponerse el sábado por la madrugada sobre Laslo Djere, 4-6, 4-6, 6-1, 6-1, 6-3, en la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos. evitando lo que hubiera sido su eliminación más temprana en Flushing Meadows desde 2006.

"Créanme, yo tenía los nervios de punta todo el partido, hasta el último tiro", comentó Djokovic.

El encuentro comenzó bajo las luces del estadio Arthur Ashe el viernes por la noche y no se definió sino hasta tres horas y media más tarde, poco después de la 1:30 de la madrugada.

Fue la octava victoria conseguida por Djokovic en un duelo en que ha perdido los primeros dos parciales. Mejoró además a una foja de 38-11 en duelos de cinco sets a lo largo de su carrera.

Una vez que tomó el control, lo mantuvo y nunca permitió que Djere lo recuperara. En el comienzo del quinto set, Djokovic lució una calma pasmosa, ganando 12 de los 14 puntos iniciales para no dejar duda de quién se llevaría el triunfo en este maratón.

El astro balcánico ha ganado tres de sus 23 títulos de torneos de Grand Slam en Flushing Meadows. Nadie más tiene semejante cantidad de trofeos en majors.

Y en media docena de veces, Dokovic ha disputado la final en Nueva York, incluyendo 2001. El veterano de 36 años no compitió el año pasado aquí, puesto que no podía viajar a Estados Unidos como extranjero no vacunado contra el COVID-19.

Esa regla se levantó en mayo.

Djokovic es el segundo preclasificado en el torneo, detrás del español Carlos Alcaraz. Y casi todos esperan que ambos se vean las caras en la final del 10 de septiembre.

Sería una reedición del duelo que disputaron en julio por el cetro de Wimbledon. El español se impuso en cinco sets.

Por un momento, pareció que ese pronóstico se vendría abajo por culpa de Djere, quien es también serbio, tiene 28 años y figura como 32do preclasificado en el US Open.

Pero vino la reacción con el sello de Djokovic. Al final, ambos se abrazaron ante la red.