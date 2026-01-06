¿Quién es Oliverio Espaillat, el nuevo ministro de Agricultura que releva a Limber Cruz?

El presidente de la República, Luis Abinader, designó este martes mediante el Decreto 2-26 a Francisco Oliverio Espaillat Bencosme como ministro de Agricultura, sucediendo en el cargo a Limber Cruz, quien estuvo al frente de esa institución desde agosto del 2020.

Oriundo de Villa Tapia –municipio de la provincia Hermanas Mirabal–, Francisco Oliverio Espaillat Bencosme es ingeniero agrónomo, con más de tres décadas dedicándose a la producción de arroz junto a su familia desde 1989.

Es considerado uno de los pioneros en la implementación de tecnologías para la recolección de arroz a granel y la mejora de la productividad en este rubro, siendo destacado por ofrecer capacitaciones a productores tanto a nivel nacional como de otros países, entre ellos Puerto Rico y Haití.

Por esta labor, la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD) lo reconoció en el 2021 como Agroempresario del Año.

Fue considerado un "visionario e innovador" en la adquisición de equipos con tecnología de punta para la siembra mecanizada del cereal, recolección de arroz a granel, aplicación aérea de agroquímicos, así como niveladoras de terrenos, drones y cosechadoras automáticas.

Todas estas son tecnologías que aplica en las más de 10,000 tareas de tierra que siembra en los municipios de La Vega, Cotuí y San Francisco de Macorís.

Actualmente forma parte del consejo directivo de la JAD para el período 2025-2026 y es una figura que ha presidido la Asociación de Productores de Arroz del Nordeste (Aprano) en el 2005 y la Federación Nacional de Productores de Arroz (Fenarroz), en el 2006.

Metas trazadas A Oliverio Espaillat le tocará administrar la política agropecuaria del Gobierno, que recientemente se ha trazado rutas ambiciosas para los próximos años, como la Meta Hambre Cero para el año 2028 y Meta RD 2036, que espera que el sector agropecuario nacional duplique sus exportaciones para los próximos 10 años.

Limber Cruz: sin cargo por ahora

Hasta el momento, se desconoce si Limber Cruz –al frente del Ministerio de Agricultura desde el primer mandato de Luis Abinader en el 2020– asumirá un nuevo cargo dentro del Gobierno.

Durante sus cinco años al frente de Agricultura, Cruz ha tenido que liderar la política agropecuaria durante la pandemia del COVID-19, el cierre del comercio fronterizo con Haití –que generó disrupción en la cadena comercial y preocupación a los productores– y la búsqueda de mecanismos internos para contener el arroz local ante la entrada en vigor de arroz proveniente del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-Cafta) a tasa cero de aranceles.

Asimismo, a su gestión le ha tocado coordinar las acciones para el control de plagas y enfermedades como la de la peste porcina africana (presente desde el 2021 hasta ahora), la mosca del mediterráneo (detectada a finales del 2023 y erradicada a mediados del 2024), el trips (entre 2023 y 2024) o el caracol gigante africano (a mediados del 2023).

Cruz también ha tenido que ofrecer soluciones a las pérdidas millonarias que tuvo la agricultura nacional a gran escala como el huracán Fiona (2022), la tormenta Franklin (2023), las lluvias de noviembre del 2024 y, recientemente, la tormenta Melissa (octubre del 2025).

Críticas y caso durante su gestión

Sin embargo, su gestión no ha estado exenta de críticas: como productor platanero, Cruz mantuvo una postura firme ante la necesidad de carnetizar a los trabajadores inmigrantes haitianos en la agricultura, defendiendo esta alternativa en medio de una férrea política de deportaciones masivas del Gobierno cuyos efectos los sintieron rubros como el banano, plátano, arroz o cacao, a la vez que respaldó la modernización escalonada del sector agrícola.

También llegó a ser cuestionado por los permisos de importación concedidos a rubros que–al entender de los productores– eran innecesarios debido a que se podían suplir con demanda nacional, como es el caso de las cebollas (2023), arroz (2024) o los procesos de compra de carne bovina, porcina y avícola desde Brasil (2023).

En agosto del 2025, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) anunció la investigación de una presunta malversación de fondos millonarios en el Ministerio de Agricultura.

Aunque este hecho no se ha vinculado de manera directa con Limber Cruz hasta el momento, sigue siendo un incidente ocurrido bajo su gestión que generó la detención del jefe de seguridad del propio ministro y del jefe del Gabinete del Ministerio, Freddy Fernández.