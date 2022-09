¿Qué piensa la población sobre la formalización del trabajo doméstico?

Tras el Gobierno dar a conocer este jueves tres resoluciones con las que se formaliza el trabajo doméstico en la República Dominicana, estableciendo una de estas que el sueldo mínimo nacional para este tipo de empleo será de 10,000 pesos mensuales, los usuarios de las redes sociales no tardaron en expresar lo que opinan sobre el tema. Muchos califican esto como una "burla", mientras que otros dicen que no podrán costear dicho salario.

"Es un abuso lo que hace una mujer en una casa de familia; no tiene precio, es el trabajo más fuerte", expresó un internauta en una encuesta realizada por Diario Libre.

Sin embargo, otra expresó que el sueldo debe depender de cuántos días trabaje la empleada.

"Eso depende, porque tengo una que va martes y viernes a ayudar a limpiar; no se le puede pagar eso", afirmó.

En tanto que otro manifestó que primero le suban los sueldos a los empleados ya que lo consideran una carga.

"Primero, deberían subirle el sueldo a los empleados para poder pagar ese sueldazo a las domésticas, jajajajaja", escribió. A lo que otra usuaria le contestó: "El que no puede ser justo con una empleada, que no tenga; que limpie su casa él y ya".

Mientras que otros sostienen que eso no es dinero, que el aumento debería ser más.

"¡Eso es una burla!", "10 mil pesos, eso no es dinero, eso da para comprar chicles, bolones, paleta y helado", "Pero 10 mil es poco, deberían fijarlo en 15 mil; esas damas dejan todo en ese oficio", "Si, está bien para lo que le pagan, pero es bueno algo más", "No, porque eso no le da a ellas para el sustento de su hogar", "¡¡Poco es!!!, además de tantas tareas que les tocan a una trabajadora de el hogar", "Cuál dominicano mantiene una familia con 10,000" y "Eso se va en el transporte público", entre otros comentarios se compartieron en las redes sociales.

En otra de las resoluciones el Gobierno manda la ejecución de un Plan Piloto para incluir este oficio en la seguridad social, en un régimen en el que el Estado, el empleador y el trabajador aportarán.

“El salario de los trabajadores domésticos nunca podrá ser inferior al salario mínimo que para este sector dicte el Comité Nacional de Salarios”, enfatiza una de las resoluciones, emitida por el Ministerio de Trabajo.

La resolución 11-2022 del Comité Nacional de Salarios, que fija el sueldo mínimo, entrará en vigencia tres meses después de su publicación.