El pluriempleo crece 13.5 % a septiembre, a pesar de los aumentos salariales

La construcción es uno de los sectores cuya actividad económica se encuentra más rezagada y donde más ha crecido el pluriempleo.

El pluriempleo –conocido como el número de trabajadores que cuentan con más de una ocupación– aumentó en 13.5 % hasta septiembre, a pesar de que en este año el Gobierno ha aprobado ajustes al alza tanto para el sueldo mínimo como dentro del sector privado no sectorizado, mientras las empresas privadas llegaron a informar de aumentos individuales de hasta un 40 % de su personal.

Este incremento resultó superior al de septiembre del 2024 –cuando se reportara un aumento interanual del 12 %– según un análisis del Ministerio de Hacienda y Economía.

Esto también ocurre en un contexto en el que la población ocupada se ubicó en 5,149,829 personas al tercer trimestre del 2025 tras la generación de 119,965 empleos, para un crecimiento interanual del 2.4 %, un ritmo muy inferior a la tendencia de buscar una segunda fuente de ingresos.

Mayor pluriempleo en salud y construcción

Hasta septiembre, se registraba un mayor pluriempleo en el sector salud, con un crecimiento de 5.3 puntos porcentuales, de acuerdo al informe "Panorama sectorial", publicado recientemente por Hacienda y Economía.

Esto ocurrió durante un trimestre en el que gremios del sector como los bioanalistas, enfermeras, psicólogos y personal administrativo de varios centros de salud en Santo Domingo y Santiago realizaron paros de labores en reclamo de aumentos salariales y pensiones justas, realizando muchas de estas paralizaciones entre agosto y septiembre pasado.

En septiembre, el Servicio Nacional de Salud (SNS) informó que se realizaron ajustes de salario a auxiliares y licenciadas en enfermería y una reclasificación de hasta 960 auxiliares que pasaron a ser reconocidas como licenciadas.

Gremios de enfermería realizaron protesta frente al Palacio Nacional demandando ajustes salariales en septiembre.

Así, el salario para las auxiliares había incrementado de 25,709 en agosto del 2020 a 40,370 en agosto de este año, mientras que el de las licenciadas en enfermería pasó de 31,713 pesos en agosto del 2020 a 49,885 pesos en el mismo mes de este año. La institución reportó que se proyecta un próximo aumento en el 2026, con salarios promedio proyectados en 42,388 pesos y 52,379 pesos para enero de este año, respectivamente.

Otro sector en el que también creció el pluriempleo fue en la construcción, con una incidencia de 2.8 puntos porcentuales respecto a septiembre del 2024, de acuerdo al documento.

Este segmento productivo ha sido uno de los más golpeados por la desaceleración de la economía durante este año, pasando de un crecimiento acumulado de 3.7 % a septiembre del 2024 a una caída de 2.0 % a septiembre del 2025, según el Banco Central de la República Dominicana (BCRD).

El transporte quedó en un tercer lugar, con un alza de 2.5 puntos porcentuales hasta septiembre, lo que es significativo si se le compara con septiembre pasado, en el que el pluriempleo había decaído en 1.1 puntos porcentuales, de acuerdo a un informe del otrora Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (Mepyd).

Este sector también ha visto su actividad económica ralentizada en el transcurso del año, con un crecimiento de 4.1 % en octubre, 1.4 puntos porcentuales menos que en los primeros nueve meses del 2024, en el que registrara un incremento de 5.5 %.

Ocupaciones como la enseñanza, manufactura local, comunicaciones, hoteles, bares y restaurantes, comercio, minas o agropecuarias registran incrementos mínimos o casi nulos hasta septiembre de este año según los datos, publicados recientemente.

Sectores en los que disminuyó esta tendencia La mayor caída del pluriempleo se observa en sectores como "otros servicios" (-1.5 %), administración pública (-1.1 %), intermediación financiera y seguros (-0.5 %), energía y agua (-0.3 %) y zonas francas (-0.2 %). En particular, al sector de zonas francas se le aplicó un aumento del 25 % en el salario mínimo, con un 13 % a partir de junio pasado, y un 12 % restante que deberá recibir a partir del 1 de junio del 2026.En esta misma fecha se aprobó también un ajuste para los empleados del sector hotelero, que también fue aplicado en dos etapas: un 15 % en junio de este año y otro 15 % para junio próximo. En este sector, el pluriempleo registró un crecimiento de solo un punto porcentual.

Aumentos salariales

El Comité Nacional de Salarios (CNS) ha acordado una serie de incrementos graduales al salario mínimo desde el 2020 con el objetivo de mejorar los ingresos que reciben los trabajadores de las pequeñas, medianas y grandes empresas del sector privado no sectorizado.

El último ajuste al salario mínimo contempló un aumento de 12 % a partir del 1 de abril del 2025 y un 8 % adicional en febrero del 2026, para un alza total de un 20 %. El incremento acercaría el salario mínimo al umbral de los 34,685.01 pesos mensuales, monto a partir del cual la Dirección General del Impuestos Internos (DGII) comienza a retener el impuesto sobre la renta (ISR) a los asalariados.

Elevar el monto del salario mínimo presiona a las empresas a mejorar otros sueldos, debido a que este se acerca más a montos que estarían devengando empleados en mandos medios o con funciones especializadas.

Conforme a la vigésimo sexta Encuesta de Compensación y Beneficios 2025, realizada por la firma Macros Consulting en julio pasado, las empresas en República Dominicana aplicaron aumentos salariales de hasta un 40 % en el último año. Los mayores montos se observaron en segmentos productivos como salud (18 %), puestos de bolsa (15 %) y publicidad (15 %).

Aún así, estas subidas no parecen haber impactado a la baja el pluriempleo, una condición que suele estar motivada porque los ingresos de la principal fuente de empleo resultan insuficientes para los trabajadores.