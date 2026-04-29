Día del Trabajo será laborable y feriado se traslada al lunes 4

El Ministerio de Trabajo reiteró a la colectividad empresarial y trabajadora del país que el Día del Trabajo, que se conmemora el viernes 1 de mayo, será un día laborable este año. El feriado correspondiente será trasladado al lunes 4 de mayo, tal como lo establece la ley.

De acuerdo con la disposición, tanto los sectores público como privado deben retornar a sus labores habituales el martes 5 de mayo, después del fin de semana largo.

La Ley 139-97 establece este tipo de cambios cuando los días feriados coinciden con días martes, miércoles, jueves o viernes, con el objetivo de promover el disfrute de los días libres en fines de semana extendidos.

A través de una nota de prensa, la institución afirmó que la disposición debe ser aplicada en todos los establecimientos del país, garantizando su cumplimiento en el ámbito laboral.

Próximos días feriados de 2026

En cuanto a los demás días feriados que restan en el calendario de 2026, el Ministerio de Trabajo informó lo siguiente:

Jueves 4 de junio : Día de Corpus Christi . Este feriado no será trasladado .

: Día de . Este . Domingo 16 de agosto : Día de la Restauración de la República Dominicana, este feriado tampoco será trasladado.

: de la República Dominicana, este tampoco será trasladado. Jueves 24 de septiembre : Día de Nuestra Señora de las Mercedes , al igual que los anteriores, ese feriado se mantiene en su fecha original.

: Día de , al igual que los anteriores, ese se mantiene en su fecha original. Viernes 6 de noviembre: Día de la Constitución , este día será laborable, y el feriado se trasladará al lunes 9 de noviembre .

, este día será laborable, y el se trasladará al lunes . Viernes 25 de diciembre: Navidad, se mantiene en su fecha original y no será trasladado.

La Ley No. 139-97, que establece el traslado de los días feriados que coincidan con martes, miércoles, jueves o viernes, fue publicada en la Gaceta Oficial No. 9957 el 25 de junio de 1997 y entró en vigor el 27 del mismo mes.

Según esta ley, las disposiciones sobre los días feriados deben ser aplicadas en todos los establecimientos del país, tanto públicos como privados.