Catar dice "es imposible" sustituir el gas de Rusia a Europa a corto plazo

Por lo menos a corto plazo no es posible sustituir gas ruso, dice el ministro de Energía de Catar

El ministro de Energía catarí, Saad al Kaabi, aseguró el pasado martes que es "imposible" reemplazar a corto plazo el volumen de gas que Rusia suministra a Europa en caso de que haya sanciones por el conflicto con Ucrania y Moscú tenga que restringir sus exportaciones.



"Creo que, fundamentalmente, cuando se habla sobre la cuestión de Ucrania y que repercute en la cuestión europea, y sobre reemplazar el gas de Rusia a Europa, que llega hasta un 40% (del total de las importaciones), ningún país puede reemplazar el volumen ni tiene la capacidad", afirmó el ministro en una rueda de prensa al término de la VI Cumbre del Foro de Países Exportadores del Gas (FPEG) en Doha.



Subrayó que es "imposible" reemplazar la cantidad que exporta Moscú a Europa en el corto plazo, en referencia a las alternativas que la Unión Europea (UE) está estudiando para el abastecimiento de gas natural en el caso de que Rusia restrinja parcial o totalmente sus exportaciones a Europa ante unas sanciones por el conflicto con Ucrania.



Kaabi confirmó que ha habido contactos entre Catar, uno de los mayores exportadores de gas natural del mundo, y los países europeos "en las últimas semanas", y señaló que su país está dispuesto "a suministrar el gas a quienes lo necesiten".



Sin embargo, señaló que hay límites en la capacidad de producción, que Doha ya tiene contratos con algunos compradores y que, destacó, "no rompe contratos" porque esto podría dar lugar a "una escasez" en otras zonas del mundo.



"Si nos piden ayuda, estudiaremos el caso y ofreceremos" lo más posible, afirmó, aunque señaló que Catar sólo tiene capacidad de desviar hasta el 15 % del gas que exporta, debido a los contratos a largo plazo ya contraídos, con clientes principalmente de Estados Unidos.



Respecto a la cumbre de países exportadores de gas en Doha, Kaabi quiso enfatizar en que "no se trata de un foro político" sino de un foro técnico, por lo que "el tema de Ucrania no ha estado sobre la mesa" en ningún momento.



Ayer, la comisaria europea de Energía, Kadri Simson, afirmó en Madrid que Estados Unidos ha mandado volúmenes importantes de gas natural licuado (GNL), fuente de energía considerada menos contaminante que otras de origen fósil como el petróleo y el carbón, a Europa.



Simson recordó que Europa tenía solo un proveedor importante de gas, que es Rusia, algo que consideró "insostenible".