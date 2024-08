Circe Almánzar: Es necesario revisar la hoja de ruta para resolver la crisis del sector eléctrico

Circe Almánzar, reconocida líder empresarial, afirmó durante el foro "Economic 2024: Transformando datos en oportunidades para nuestra gente", organizado por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), que la crisis del sector eléctrico en la República Dominicana es, en esencia, un problema fiscal que requiere una revisión urgente de la hoja de ruta establecida en el Pacto Eléctrico.

Almánzar destacó que, aunque se trazó un plan detallado para abordar los problemas fundamentales del sector, muchos de estos no han sido ejecutados debido a cambios en las variables económicas y políticas, indicando la necesidad de retomar acciones concretas.

"Sabemos que han habido muchos factores que han impedido la ejecución de los planes del Pacto Eléctrico. Sin una aplicación efectiva de esta hoja de ruta, no resolveremos los problemas fundamentales del sector", declaró a la prensa.

La líder empresarial subrayó que el problema eléctrico no se limita a los apagones, sino que tiene profundas implicaciones fiscales para el país. "El sector eléctrico genera una situación fiscal crítica. Cuando hablamos de la crisis eléctrica, no solo debemos pensar en los apagones, sino en el alto costo que representa para todos los dominicanos, quienes lo pagamos a través de impuestos", señaló.

Revisión de la hoja de ruta

Almánzar hizo un llamado a las nuevas autoridades para que se revise la hoja de ruta y se realicen los ajustes necesarios, incluyendo nuevos cálculos y un plan de inversión en el sector eléctrico.

Según la ejecutiva, los tres ejes fundamentales establecidos en el Pacto Eléctrico son:

Mejorar las inversiones en el sector de distribución.

Disminuir las pérdidas que ocasionan el déficit del sector.

Enfrentar los altos costos sociales y políticos que conllevan estas acciones.

"Si no hacemos las inversiones necesarias y no tomamos las decisiones difíciles, no podremos resolver la crisis eléctrica", advirtió.

El papel de la minería en la generación de divisas

En otro tema, Almánzar celebró la creación de la Empresa Minera Dominicana, un proyecto que considera una señal positiva del presidente en su apuesta por la minería como fuente de ingresos para el país. "El desafío que tenemos para la generación de divisas es potenciar las exportaciones de bienes, y la minería es un sector clave para lograrlo", dijo.

Comparó la situación dominicana con la de Chile, donde un 20 % de la presión tributaria proviene de ingresos y exportaciones mineras, y subrayó la importancia de seguir este modelo para desarrollar una minería responsable en el país. "Es una excelente noticia, y también favorece la estrategia del MICM de impulsar la producción de semiconductores, algo crucial para nuestro desarrollo", concluyó Almánzar.

Almánzar habló ante la prensa durante el foro "Economic 2024", reafirmando su compromiso con el desarrollo económico sostenible de la República Dominicana y su confianza en que, con las decisiones correctas, el país podrá superar los desafíos actuales del sector eléctrico y aprovechar el potencial de la minería.

